Surprise samedi soir avec la victoire de Roy face à une équipe d’Assenois qui partait avec les faveurs des pronostics. "Nous avons joué avec nos armes, indique Pierre Pirotte. La fin de match a été chaude, mais nous avons bien tenu." Dans une première période relativement équilibrée, Roy procède par contre et juste avant la pause, Simon trompe Pierrard (1-0). "Je m’attendais à voir Assenois débuter la seconde période en force, mais cela n’a pas vraiment été le cas, poursuit Pierre Pirotte . Et nous en avons profité pour doubler notre avance. " Après le but de Lichtfus, Assenois se réveille. Le ballon ne circule plus que dans le camp de Roy, mais Assenois ne parvient pas à réduire l’écart. Seule une frappe en lucarne de Martin en fin de match permettra aux joueurs de Stéphane Dubois de réduire l’écart. Trop tard que pour empêcher Roy, pensionnaire de P3, d’aller à Gouvy dimanche prochain. "Il ne fallait pas que le but d’Assenois tombe plus vite, avoue Pierre Pirotte. Gouvy ? Pour nous, c’est comme un match de gala. Nous n’avons pas la chance de jouer des équipes pareilles chaque semaine. Nous irons là-bas pour prendre du plaisir et pour tenter de rivaliser en offrant une bonne opposition."

Paliseul 3 – Freylange 1

Si Paliseul a eu le ballon pendant les nonante minutes, les troupes de Rudy Yans ont dû courir après le score. Mené après un but de Kandemir juste avant le repos, Paliseul, qui avait galvaudé plusieurs occasions, a finalement égalisé par Roset, au bon endroit pour reprendre une frappe de Cox repoussée par le poteau. C’est encore Cox, d’une belle frappe sous la barre, qui mettra Paliseul aux commandes à cinq minutes du terme. Al. Poncelet, d’une lourde frappe flottante, fixera le score. Notons que les deux équipes ont terminé à dix.

Beauraing 2 – Saint-Mard 0

Défaite logique de Saint-Mard où Giltaire a pris rouge en fin de match. "Les plus forts ont gagné, avoue Fabrizio Lepenne. Ils ont eu plus d’occasions que nous et le score est logique. Nous aurions peut-être pu voler un match nul." Ferreira s’est offert un doublé, avec un but dans chaque mi-temps. Point noir, la blessure de Maxime Huet.