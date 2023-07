Il était bien difficile dans ces circonstances de dégager un favori, même si les deux formations avaient connu des fortunes bien diverses à l’issue de la dernière campagne. Si l’on s’en référait à celle-ci, le candidat tout désigné à la victoire était pour beaucoup Oppagne. Mais il ne suffit pas de paraître pour l’emporter. Les hommes de Valère Lamy l’ont appris à leurs dépens et sont rapidement retombés les pieds sur terre.

On joue en effet depuis moins d’un quart d’heure quand Aurélien Besseling, un élément de l’équipe B, fête sa première apparition en A en débloquant le marquoir. Bien en place et auteurs d’un bon pressing qui empêche les Coalisés de développer leur jeu, les Houffalois, par l’entremise de Baptiste Benassy, doublent leur avantage à dix minutes du repos. Une avance bien méritée à ce moment alors que du côté d’Oppagne, on se montre bien discret dans le rectangle adverse. Seule une frappe de Julien Fiévet vient inquiéter le portier houffalois. "J’ai eu l’impression en première période que nous redécouvrions le foot, analyse David Polis. Nous n’avons gagné aucun duel. C’était mieux par la suite. Nous recollons au score avant de louper deux ou trois occasions, mais au final la victoire houffaloise n’est pas imméritée."

David Polis l’a dit, Oppagne revient avec de meilleures intentions après la pause, ce qui lui permet de recoller au score. La partie s’emballe vraiment dans le dernier quart d’heure. En position idéale, Thomas Blaise décadre sa reprise de la tête. Sur la relance, Julien Fiévet se heurte au portier visiteur. Dans les arrêts de jeu, Guillaume oblige Frère à la parade avant que Fiévet ne canonne au-dessus. Les Houffalois se montrent plus adroits à la loterie des tirs au but et gagnent le droit d’affronter Mormont au tour suivant. "Dommage d’avoir rendu espoir à Oppagne, mais nous avons été solides et les bonnes valeurs ont payé. Je voulais voir une bonne mise en place et une bonne mentalité. C’est ce que j’ai vu et c’est encourageant", se félicite Aurélien Gomez.

OPPAGNE: Matando ; R. Bonjean, Wansart, Dandoy ; Polis, Dropsy (38’, Guillaume), Paquet (56’, Filocco), M. Bonjean, Warnier (38’, Joseph), Raskin (68’, Piret), Fievet.

HOUFFALOISE: Frère ; Blaise, Henquinet, Andrianne, Besseling ; Knoden (76’, Trempont), Benassy (68’, Poncin), Renquin, Lhoas ; El Ouaaliti (61’, Lentz), Brichet.

Arbitre: M. Alexandre.

Assistance: 90.

Cartes jaunes: M. Bonjean, Besseling.

Buts: Besseling (12’, 0-1), Benassy (34’, 0-2), Polis (48’, 1-2 pen.), Joseph (70’, 2-2).

12’, Lhoas décale Besseling qui se joue de Matondo et R. Bonjean (0-1).

34’, Brichet transperce son flanc et centre pour la reprise de Benassy (0-2).

48’, Lhoas sèche Joseph dans la surface, Polis convertit (1-2).

70’ Joseph file vers le but et place dans le coin (2-2).