Ce dimanche, non seulement Emil Siegers a tenu parole, mais il signe une performance que ne renierait pas un certain Remco Evenepoel. "Le circuit aussi plat que la paume de mes mains ne lui convenait pas du tout. Ajoutez à cela le fait que sur une bonne partie, le vent soufflait de face, explique Anthony Hubert, qui a vécu une des plus belles journées de sa carrière de directeur sportif. C’est le premier titre de la longue histoire du Chevigny chez les cadets (NDLR ex-débutants). Je pense que nous n’oublierons pas de sitôt cette journée, même si je vous avoue que j’y ai cru dès le moment où Emil est descendu de la voiture. On le sentait hyper-motivé. Il a d’ailleurs fallu insister pour qu’il patiente un maximum avant de fournir son effort."

Emil est sorti de sa réserve peu après la mi-course, à quatre tours de l’arrivée (32 km). "En fait, j’ai répondu à une attaque, mais à peine avais-je pris le relais que je me suis retrouvé seul au commandement, relate le champion. J’ai rapidement creusé un écart de 45 secondes, mais avec le vent de face sur certaines portions, je n’étais pas rassuré."

Le Rendeusien a d’ailleurs cru qu’il avait joué et perdu à une dizaine de bornes du but quand il a senti le souffle de la meute juste derrière lui à l’entame d’un des nombreux virages du circuit.

"J’ai même ralenti,, me disant que c’était cuit, et puis surprise, quand je me suis retourné, j’ai vu que le peloton n’avançait plus. Je ne me suis pas posé de question. J’ai donné tout ce que j’avais dans les jambes."

Bien renseigné par un staff survolté lui aussi, qui sprintait d’un coin à l’autre d’Hoogstraten pour encourager son poulain, Emil y a vraiment cru à 2 km du but. "J’avais les yeux fixés sur mon compteur. Avec le vent dans le dos sur la longue ligne droite finale, j’étais toujours au-dessus des 50 km. Certes, le peloton s’est rapproché, mais j’ai pu savourer cette victoire ", insiste le tout frais champion de Belgique des cadets 1er année (15 ans).

Dans cette même course, Émile Scalco termine 70e à 2’37, juste devant Diego Maury, 71e, à 2’46 (97 partants).

On notera aussi la remarquable prestation de Zoé Gaillard, 12e (8e deuxième année sur 30) et de Lynn Lamock, 21e (7 e première année sur 21) chez les filles.