Une demi-finale et un record de Belgique pour Gaspard

Créditée du 27e temps en séries du 100 brasse, puis du 20e avec le relais 4 x 100 mixte en début de semaine, elle a atteint samedi les demi-finales du 50 brasse où elle a obtenu le 8e temps d’une course très rapide (où le record du monde a été égalé) et le 15e au total, devant une autre Belge, Fleur Vermeiren. Elle a donc fait mieux que lors de ses premiers Mondiaux en grand bassin, disputés l’an passé à Budapest, quand elle n’avait pu atteindre aucune des demi-finales. Et elle pouvait difficilement espérer une finale dès lors qu’elle aurait dû pour cela améliorer assez nettement ses records personnels. Sur 50 m par exemple, elle aurait dû abaisser son record de Belgique de plus de deux dixièmes. La Bastognarde s’est tout de même offert un record national ce dimanche, lors de l’ultime journée de ces Mondiaux. Avec l’équipe belge du 4 x 100 m 4 nages, elle a en effet pris la 15e place en 4.04.54 et amélioré de sept dixièmes le précédent record.