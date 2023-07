Un peu rassuré, notamment par l’arrivée du coach avant le match. On l’attendait. Quelques joueurs sont arrivés en fin de semaine. On a vu contre Mondorf qu’il y avait quelques bons éléments. Cela commence à ressembler à une équipe. Malgré la défaite, nous avons eu de belles actions.

En une semaine, le discours a déjà bien changé…

On s’y attendait un peu. On s’était dit entre nous que c’était le coach qui allait donner la bonne impulsion. Cela s’est passé comme prévu. Maintenant, il nous reste un mois pour être prêts et attaquer les choses sérieuses. On n’est pas en avance, mais nous ne sommes pas en retard

Vous vous êtes déjà un peu intéressé au parcours de votre nouveau coach ?

Pas du tout, je ne le connais pas. On l’a aperçu avec Mohamed (Hakem) cette semaine à l’entraînement, mais nous n’avons pas fait de rapprochement direct. Il est descendu dans le vestiaire avant le match. Il a juste dit deux mots. On attendra lundi pour se faire une réelle.

Comment cela se passe depuis la reprise ?

Sans coach, c’était jusqu’ici un peu spécial. On avait un préparateur physique qui faisait ce qu’il pouvait. Le travail physique était là, mais ensuite, il n’y avait pas de travail spécifique par exemple.

Differdange vous a fait une belle proposition pour les rejoindre cet été, pourquoi avoir décidé de rester ?

Mon discours n’a pas évolué depuis mon retour il y a six mois. Je suis rentré parce que la région me manquait.

Differdange, ce n’est pas trop loin…

C’est déjà trop loin (rire). Si c’est pour aller juste à côté, alors je préfère partir loin et avoir une nouvelle belle expérience. Dormir à cinq minutes du stade et ne pas y jouer, ce serait trop frustrant. Virton, c’est là où je me sens le mieux.

"Le brassard ? J’étais content"

Même si c’est anecdotique en amical, on vous a confié le brassard de capitaine ce vendredi, c’est important pour vous ?

Franchement, j’étais content. J’ai pris ce rôle à cœur.

Justement, on dit que vous êtes très impliqué dans le noyau pour l’instant, vous confirmez ?

J’ai la chance d’avoir de bonnes discussions avec les nouveaux dirigeants. Je ne dis pas que c’est moi qui gère le club. Il y a beaucoup de jeunes éléments qui sont arrivés, c’est normal de devoir les guider un peu. Leur expliquer qu’il y a des choses à respecter. Cela me tient à cœur.

Le Lesquoy un peu rebelle des débuts à Virton a bien changé ?

Je garde quand même toujours mon caractère (rire). Je suis passé par là. Je me souviens notamment de la période avec Frank Defays. Il y a des petits détails aujourd’hui qui feront la différence pendant la saison.