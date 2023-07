Jumping de Libramont: Thibault Palm s'impose sur ses terres

Quel succès pour les cavaliers du Groupement Hippique du Sud dimanche lors du Grand Prix ! Jamais les cavaliers de la province de Luxembourg n’ont été autant à la fête lors des concours qui se déroulent durant la Foire de Libramont. Dimanche après-midi, c’est l’Acremontois Thibault Palm qui a décroché le Grand Prix sur une hauteur du mètre quarante. Dix cavaliers avaient réalisé le sans-faute et se retrouvaient dès lors au barrage. Thibault Palm, qui a migré actuellement vers la région de Nancy, a associé la vitesse, les risques et la précision des sauts pour finalement l’emportant en devançant de moins d’une seconde la cavalière libramontoise Sarah Toussaint qui a proposé une monte toute en précision en ratant donc de peu le plus beau des cadeaux d’anniversaire. Le podium est complété par la Bastognarde Julia Bertholet qui ponctue ainsi un super dimanche car elle avait décroché juste avant la coupe de Wallonie dans la catégorie juniors. Les cavaliers provinciaux Eloïse Lutgen (6e, avec un sans-faute) a sans doute trop joué la prudence pour espérer se hisser sur le podium. Très bon résultat également pour Fabien Jacob qui a réalisé le meilleur temps, mais a sans doute pris trop de risques et fait finalement tomber deux barres.