Championnats de Belgique : Herbiet deuxième, Watrin et Lepère troisièmes

L’athlète du club de Waremme est la seule représentante de notre province à avoir atteint la 2e marche du podium au cours de ce week-end. Deux autres ont pris la médaille de bronze. Celle de Julien Watrin, sur 200 m, peut surprendre dans la mesure où il a été devancé par deux athlètes (Antoine Snyders et Amine Kasmi) intrinsèquement inférieurs. Mais le Gaumais, sous une pluie battante et à quelques jours des Mondiaux (il entrera en lice sur 400 haies le 20 août), ne voulait prendre aucun risque et n’avait intégré ce 200 m que dans son programme d’entraînement afin de travailler sa vitesse. Vendredi, il s’alignera à Berne sur 400 haies, pour un ultime réglage avant ces Mondiaux dont il attend beaucoup.