Bleid élimine Bastogne après une séance de 18 tirs au but

On aurait pu s’attendre à un match débridé avec deux adversaires à la recherche d’automatismes et de cohésion. Que nenni, les spectateurs ont assisté à un bon match de foot entre deux protagonistes qui revendiquent clairement leur envie de rejoindre la P1. En première mi-temps, Bastogne, qui pleure la grave blessure de Kevin Guillaume (voire ci-contre) a plutôt dominé les débats. L’entrejeu des Pânis, privé de Faye, Couvreur et Gomes, a pataugé, cherchant à rester dans l’ADN de la maison qui favorise la construction, mais n’arrivant quasi jamais à servir correctement Abdou Ndiaye et ses compères offensifs. De l’autre côté, les hommes de Pol Leemans ont multiplié les passes en profondeur, pas toujours avec bonheur, mais en tout cas avec beaucoup de belles intentions créatrices. Le retour au vestiaire a galvanisé les Spartiates de Kamel Bouzoubaa, il est vrai aidé par un vent fort dans le dos. Bruno Lott, impérial sur ses dégagements tant par la longueur que par la précision, parvenait à lancer lui-même ses avants. En deux minutes, Bleid s’est offert les deux plus belles occasions de la rencontre, mais le brio de Collignon, puis un brin de chance ont empêché Ndiaye et Pansera de déflorer le score. Les montées au jeu de Bonkoungou et de Akdah ont apporté plus de consistance et de coffre aux visités. C’est finalement à la loterie des tirs au but que la qualification s’est jouée. À noter que tous les envois ont été cadrés. Au tour suivant, Bleid ira défier Marloie.