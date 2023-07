Victoire méritée pour un Libramont séduisant

Et pourtant, ce vendredi soir, la troupe de Samuel Bodet est celle qui a montré le plus de choses intéressantes.

Les signaux positifs pour les Mauves sont nombreux. Citons par exemple le bon comportement des jeunes Bourgeois et Jérouville dans l’axe défensif, le rayonnement de Schinckus ou encore l’état de forme de garçons comme Blandin ou Delwiche.

Déforcé dans le secteur défensif, Libramont s’alignait avec un quatre arrière composé de Baudot, Bourgeois, Jerouville et Roemans. Le jeune Theis prenait place devant la défense tandis que Schinckus, déjà le métronome de cette équipe, jouait comme l’élément le plus offensif du triangle médian. Et Libramont n’a pas mis longtemps à trouver l’ouverture. Deux tours de trotteur à peine après le coup de sifflet de Monsieur Dropsy, Delwiche trompe déjà Collin (1-0).

Arlon, avec le seul Verger comme petit nouveau dans le onze de base, tente de réagir, mais les deux frappes de Poncelet n’inquiètent pas Delmé. Dans l’autre sens, Schinckus, isolé par Blandin, se heurte à l’excellente sortie de Collin. Un Collin qui sort encore le grand jeu sur un obus de Blandin. Libramont insiste, mais Delwiche et Noppe ne cadrent pas. C’est finalement Blandin, qui a marqué dans chaque match joue avec Libramont, qui double le score. Bien plus agressif, Libramont fait le break avant le repos via Schinckus, laissé bien trop libre par des Arlonais amorphes et au jeu trop stéréotypé: 3-0 au repos.

Au deuxième acte, Arlon se montre légèrement plus pressant, mais sans réellement inquiéter Delmé. C’est même Libramont qui passe proche du quatrième but, mais Collin détourne un essai de Blandin. Lejeune sauvera l’honneur, mais Arlon, où V. Hausman et Protin ont pris rouge dans le final, ne reviendra pas.

Au prochain tour, Libramont recevra Meix.

Libramont: Delmé, Baudot (73’, Guillaume), Bourgeois, Jérouville, Roemans, Theis (85, Perreaux), Giboux, Schinckus (85’, Thilmant), Noppe, Blandin, Delwiche (70’, Van Autgharden).

Arlon: Collin, Cachbach, Lejeune, Davies (52’, A. Hausman), Vazzana, François, Verger, Poncelet (63’, Hentcho), Rocca (70’, Daoust), Sicaja (63’, V. Hausman), Protin.

Arbitre: G. Drospy

Les buts : Delwiche (2’, 1-0), Blandin (33’, 2-0), Schinckus (39’, 3-0), Lejeune (72’, 3-1).

Cartes jaunes: Vazzana, Baudot, Lejeune, Giboux.

Cartes rouges: V. Hausman (90’), Protin (90’).

Assistance: 80

2’, Blandin lance Roemans qui glisse à Delwiche. Seul au petit rectangle, l’attaquant ne tremble pas (1-0).

23’, sur un centre de Roemans, Blandin reprend en force. Collin sort un énorme réflexe pour dévier sur son poteau.

34’, passe en retrait de Davies trop courte. Blandin en profite (2-0).

39’, Schinckus efface son opposant et a le temps d’armer. Collin ne peut que constater les dégâts (3-0)

72’, Hausman dévie un centre de Protin pour Lejeune qui trompe Delmé (3-1).