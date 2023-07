Emil Siegers espère briller au National pour les cadets

Deux entrent en lice dès 10 h 30, à savoir nos deux représentantes de Baloise WB Ladies, la Marlovanaise Zoé Gaillard et la Léglisienne Lynn Lamock.

Chez les garçons, bien plus nombreux, la catégorie se divise en deux, en fonction de l’âge.

Les 15 ans entrent en lice à 13 h 30. Un trio du Chevigny composé du Chestrolais Diego Maury, du Heydois Émile Scalco et du Rendeusien Emil Siegers y évoluera face à l’armada flamande. Par contre, le Wellinois Thibaut Warrant, sélectionné lui aussi, mais pour le compte de Marchovelette, a déclaré forfait.

Enfin, chez les cadets 2e année, le Transinnois Mageno Timmerman ne sera pas isolé puisque dix autres éléments issus des autres provinces compléteront l’effectif drivé par Antony Hubert.

Chez les garçons, Arnaud De Lie s’était classé 2e en 2017, à Anzegem, avant d’être le premier provincial à s’imposer, mais chez les juniors, et sur le même circuit, en 2019.

Va-t-on enfin assister au sacre d’un Luxembourgeois chez les cadets ? "Sur un pareil circuit, impossible d’émettre un pronostic, lâche Anthony Hubert, directeur sportif du Chevigny . Sur ses 8 km, il ne présente pas la moindre difficulté ; les routes sont très larges et rectilignes, mais une partie est truffée de virages, synonymes de dangers. Ce sera donc, malheureusement, sans doute une loterie."

Toutefois, Emil Siegers ne l’entend pas de cette oreille. "Ce circuit ne me convient pas, mais ce sont les coureurs qui font la course, insiste le citoyen de Warizy. Si ça arrive groupé au sprint, je n’ai pas la moindre chance. Dès lors, si les jambes suivent, je sais ce qu’il me reste à accomplir." Soit à mettre le feu dans le peloton. Exactement ce qu’attend Antony Hubert de son poulain.