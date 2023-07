Bientôt un concours international d'équitation à Libramont?

"Actuellement, il n’y a plus qu’un CEI en Wallonie, à Courrière, explique le président du GHS Jacques Fraselle. On espère donc que l’on pourra proposer un tel rendez-vous au moment de l’Equi Feria de l’année prochaine. Toutefois, il faut pouvoir compter sur un budget solide. Un gros sponsor était en visite à Libramont et on espère vraiment pouvoir créer une collaboration. Il faut aussi travailler son réseau pour pouvoir attirer des cavaliers internationaux à notre rendez-vous. J’ai vraiment bon espoir pour mettre ce superbe concours en place dès l’année prochaine. L’important est d’avoir une bonne équipe pour le mettre en place. On y croit." Un sacré challenge pour les mois à venir.

En attendant ce rendez-vous, Libramont est le centre de l’équitation provinciale durant ce long week-end. Dans son fauteuil de président du cercle libramontois, Théo Mars court dans tous les sens depuis quelques jours. "Une fois que la machine est lancée, c’est plus calme, soupire-t-il. Toutefois, avant cela, c’est vraiment toujours plus compliqué. Les cavaliers ne sont pas toujours très organisés. J’avais aussi peur avec le temps, comme quand une personne est arrivée avec un 28 tonnes pour rentrer dans le champ des boxes. Mais tout s’arrange toujours. C’est aussi, parfois, trouver des clés de toilettes ou des choses aussi insignifiantes, mais qu’il faut quand même régler."

"Il y a une baisse dans tous les concours"

Au niveau des concours, les organisateurs ont programmé des coupes LEWB pour les catégories scolaire, junior et senior. "Cela fera quelque 240 cavaliers, dont 14 en scolaires, précise Théo Mars. C’est déjà pas mal dans cette catégorie, car il faut pouvoir passer 1m15. Il y a deux jours de qualifications vendredi et samedi et puis la finale dimanche. Pour le Grand Prix sur le mètre 30, on aura une quarantaine de cavaliers ; c’est aussi très bien. Et on espère des bons résultats de nos cavaliers provinciaux."

Le président Mars est donc satisfait des inscriptions. "Il y a une baisse dans tous les concours et c’est aussi le cas pour nous, mais nous n’aurions pas dû accueillir plus de dix cavaliers dans chaque catégorie."

Un beau week-end d’équitation en perspective.