Martin Delwiche a enfin pu reprendre à Libramont: "Je me suis dit que je ne rejouerais jamais"

Martin Delwiche, cela fait quoi de remonter sur un terrain de football ?

Cela fait du bien ! Ce n’est que du plaisir de pouvoir enfin reprendre après un an sur la touche. Ressentir l’odeur du vestiaire, pouvoir refouler le terrain de Libramont, cela m’avait manqué.

Vous avez pensé ne plus jamais pouvoir rejouer ?

Évidemment. Quand tu restes à l’infirmerie pendant un an, tu passes par différents états. Et parfois, je me suis dit que c’était cuit, que je ne saurais jamais rejouer. Le doute, il finit par s’installer. Mais au fond de moi, je sentais que ce n’était pas possible d’arrêter, que j’avais besoin de football.

Vous avez eu un souci à la cuisse. Au final, vous avez obtenu la raison de ce souci ?

C’est un problème de croissance. J’ai grandi trop vite et un tendon qui se trouve à l’intérieur de la cuisse a doublé de volume. Il a fallu prendre son mal en patience. Finalement, je me suis rendu en clinique pour suivre un traitement et, avec d’innombrables séances de kiné, cela m’a permis d’être retapé. Aujourd’hui, je ne ressens plus rien.

Vous avez joué 75 minutes contre Sainte-Ode, une grosse heure en amical contre Marloie. Comment vous sentez-vous ?

J’ai pu reprendre en même temps que le groupe et j’ai pu suivre le programme individuel d’avant-saison. J’avais aussi repris le vélo. Ici, je ne ressens plus rien, c’est positif. Maintenant, je ne suis pas encore fit. Cela resterait compliqué de jouer nonante minutes. Je pourrais peut-être y parvenir, mais alors, je serais carbonisé en fin de match. Enfin, je sens qu’il ne me manque plus grand-chose, je me sens de plus en plus à l’aise.

Il n’a pas pris un gramme

Si vous n’aviez pas pu reprendre le foot, vous avez quand même pu pratiquer un sport pendant l’année écoulée ?

Non, c’était vraiment trop douloureux. Je suis resté pendant un an sans rien faire. Je peux vous dire que quand vous arrêtez aussi longtemps, ce n’est pas évident de remettre le pied à l’étrier. Tu prends d’autres habitudes. Le corps a bien senti que j’avais repris.

Pourtant, vous semblez ne pas avoir pris un gramme depuis l’an dernier ?

En effet. Je n’ai pas bougé. J’ai fait très attention à ne pas prendre du poids. Cela peut aller très vite. Et je n’avais pas encore envie de devoir commencer un régime avant de pouvoir rejouer au football.

Vous n’avez pas eu la chance de goûter à la D3 avec Libramont. Un regret ?

Oh oui ! Quand j’avais signé à Libramont, c’était pour monter avec l’équipe en D3 et pour jouer à ce niveau. Et finalement, je n’ai pas pu disputer une seule minute. Cela a été difficile à accepter, mais je n’avais quand même pas le choix.

Vu les mouvements cet été à Libramont, c’est un peu comme si vous débarquiez dans une nouvelle équipe ?

Je n’irais quand même pas jusque-là. Mais j’ai un peu l’impression de faire partie des nouveaux.

"Retenez le nom de Jasper Jérouville"

Si on vous dit qu’un nouveau cycle a débuté à Libramont, que répondez-vous ?

Que vous avez raison. Je trouve que c’est chouette de voir autant de jeunes frapper à la porte du noyau. Moi, quand j’avais 16 ou 17 ans, je n’avais qu’une seule envie: jouer en équipe fanion. C’est pareil pour les jeunes de Libramont aujourd’hui. Ils sont tous très motivés.

Parmi les nouveaux, un vous a particulièrement tapé dans l’œil ?

Déjà, je pense qu’ils sont tous très bons. C’est du lourd qui a débarqué chez nous ! Un gars comme Blandin, on voit qu’il sent le but. Mais si je dois vous citer un nom, je vous citerai Jasper Jérouville. Il était déjà là l’an dernier, mais moi, je n’ai pas pu jouer avec. Lui, je peux vous dire qu’il ira loin. Derrière, c’est le futur de Libramont.

Un mot sur la venue d’Arlon. Comment prenez-vous ce match ?

Cela reste un match intéressant car même si nous ne sommes qu’au début de la préparation, Arlon, c’est une bonne occasion de se jauger. Car Arlon, comme tous les ans, fera partie des grosses cylindrées de P1.