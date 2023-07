Le circuit d'Houffalize accueillera-t-il encore le National de VTT en 2024?

"Je n’ai pas entendu de critique. Que du contraire, sourit Guy Cara, du Team Luxebikes, organisateur avec la Ville et Belgian Cycling (la fédération). On nous supplie même pour que le national soit encore organisé à Houffalize en 2024. On nous dit souvent que la Vayamundo pourrait passer de la catégorie classe 1 à hors classe (NDLR: le niveau le plus élevé des courses UCI d’1 jour), Mais le club est une petite structure, avec un noyau dur de 4 personnes, dont Christian Pierard, 78 ans, et Thierry Guiot, 82 ans, qui tracent encore et toujours tous les parcours. Financièrement et administrativement, c’est trop compliqué. Il faudrait passer par une société d’événements. Mais nous voulons garder la main. Nous n’irons donc pas plus haut."

L’Euro dans les cartons

Après une convention de trois ans, les partenaires avaient resigné pour une quatrième édition. Repartiront-ils pour un tour ? Ce week-end, des bruits circulaient comme quoi le national 2024 aurait été attribué à Beringen, ce qui n’est pas confirmé par belgian Cycling. "Si nous pouvons déposer notre candidature, via la Ville comme le veut la procédure, nous le ferons, clame Guy Cara. Par ailleurs, sans elle, nous n’en serions pas là. Les services communaux ont fourni un incroyable travail."

On le sait, Houffalize aurait aussi aimé accueillir les championnats d’Europe en 2024. Mais la Ville n’a pas déposé sa candidature. Le dossier était à l’ordre du jour en septembre 2022, avant d’être retiré. Marc Knoden, échevin des Sports, avait confié "avoir été informé par un média spécialisé qu’ils auraient lieu en Roumanie. Le tout sans explication cohérente, car ce pays n’a aucune expérience en la matière, et n’a pas encore d’endroit pour l’épreuve. Il nous est donc interdit de poser notre candidature au vu de cette décision unilatérale." Mais ce dossier est-il toujours à l’étude pour le futur ? "Une rencontre est prévue avec les instances internationales pour une éventuelle organisation, répond Marc Knoden. Si nous déposons notre candidature, ce ne sera pas à n’importe quelles conditions. Pour un événement pareil, le coût est tout autre. Nous aurons donc besoin d’aides extérieures. Mais à chaque épreuve VTT, les retombées sont importantes pour l’Horeca. Le national en 2024 ? Nous sommes partants."