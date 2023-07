Le Borquin Martin Englebert a régalé ses fans au tournoi de Saint-Hubert

Martin, comment avez-vous vécu cette victoire en finale du tournoi de votre club ?

Je suis très bien rentré dans mon match alors que mon adversaire avait des difficultés à s’adapter à mon jeu très agressif. Après avoir perdu le premier set en moins de temps qu’il ne faut pour le dire (6/1), Maxime a entamé le deuxième set tambour battant et a mené 3/1. Il y avait beaucoup de monde et le public, acquis à ma cause, m’a poussé à continuer à attaquer sur tout. Cela s’est joué au mental et j’ai aligné cinq jeux d’affilée. Je dois remercier le public borquin qui m’a encouragé et tout le club de Saint-Hubert qui est vraiment très convivial et qui a permis d’avoir une super ambiance pendant le tournoi.

Comment avez-vous débuté le tennis ?

Je n’avais jamais tenu une raquette avant mes douze ans. C’est très tard pour débuter par rapport à ceux commencent avant 7 ans en mini-tennis. J’ai suivi un stage avec Benoît Charlier et j’ai vraiment accroché. Un an plus tard, je participais à mes premiers tournois, mais j’ai été stoppé dans mon élan avec le Covid. Mes parents, qui n’y connaissaient rien en tennis, ont été formidables pour me conduire dans les tournois. Outre les entraînements avec Benoît Charlier, je joue énormément avec Raphaël Claren. Les terrains en Red Court du club nous permettent de jouer pratiquement toute l’année. Nous en profitons allègrement.

Quel est le type de tennis que vous pratiquez ?

C’est simple. Je frappe sur tout ce qui bouge. Je pratique un jeu de fond de court très agressif, surtout avec mon revers qui est mon point fort. Malheureusement, j’ai pas mal de lacunes à la volée ce qui m’empêche de concrétiser plus facilement mes attaques. Je vais travailler cela cet hiver. Cela devrait m’aider à passer d’autres paliers.

Comment voyez-vous l’avenir ?

J’ai les points pour monter B-2/6 et il ne me manque pas grand-chose pour devenir B-4/6. Ici, je pars en vacances, mais j’envisage de jouer encore les tournois de la deuxième quinzaine d’août, avant de rentrer à l’ULB où je vais entamer des études en anthropologie et sociologie. Je me suis renseigné afin de pouvoir m’entraîner à Bruxelles pendant la semaine tout en continuant à jouer à Saint-Hubert le week-end.