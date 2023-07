Enzo Legendre revient sur sa finale aux Jeux de la Jeunesse: "J'étais dévasté

En finale, Enzo Legendre a vu qu’il fallait jouer des coudes. "C’est ma première finale dans un championnat au niveau européen. Et j’ai vu que ce n’était pas pareil que chez nous, dit-il. Je vais devoir apprendre à me battre, mais cela me servira d’expérience. Le fait d’arriver en finale était déjà une victoire ? Oui. Le fait d’avoir le billet pour les Jeux aussi. Mais à chaque fois que tu arrives à un objectif, tu as envie d’aller plus loin. Ici, j’espérais vraiment prendre un top 5 en finale. Mais bon, cela ne doit pas occulter le reste de ma saison. Je livre une bonne année et ce n’est pas fini."

Dans les prochaines semaines, Enzo Legendre s’alignera sur les championnats LBFA et les championnats de Belgique. "Ce sera sur 400 mètres lors des LBFA et sur le 800 mètres au National, raconte Enzo Legendre. J’ai aussi le Van Damme dans les plans. J’espère me rapprocher des 48.00 sur 400 mètres. Ou même descendre sous cette barre. Mais là, je vais d’abord prendre quelques jours de repos.".