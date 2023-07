Avec Maxime Guillaume, le compte est bon

Cette semaine, Maxime Guillaume et ses équipiers ont bien transpiré. "Lundi et mardi, nous avons tourné à deux séances par jour avec un dîner au centre d’entraînement. Pour la cohésion du groupe, c’est bien de pouvoir passer des moments ensemble, juge celui qui a transité par Givry voici quelques années. Mercredi matin, nous avons eu une longue séance de 2 h 30. Nous sentons que nous travaillons bien. Physiquement, les jambes commencent à devenir un peu lourdes, mais c’est normal. Est-ce que nous touchons du ballon ? Oui, bien évidemment. Le préparateur physique prévoit des petites oppositions, avec pas mal d’intensité. Les plus anciens du noyau donnent aussi quelques petits exercices."

Encore un an de contrat

Sous contrat à Virton jusqu’en juin 2024, Maxime Guillaume fait partie des joueurs à ne pas avoir cassé leur contrat malgré la descente au niveau amateur. "L’idée de casser le contrat a pu passer par la tête à certains moments, quand nous ne savions vraiment pas dans quelle direction le club allait, mais je n’y ai jamais vraiment réfléchi, raconte Maxime Guillaume. Moi, je n’avais aucune opportunité à côté, donc, je ne voulais prendre aucun risque. Et j’ai vraiment envie de percer à Virton et de vivre une bonne saison. Je me suis bien préparé pendant la trêve. Au départ, nous devions reprendre le 19 juin avant que cela ne soit reporté d’un mois. Mais je ne suis pas resté inactif, j’ai continué à bosser de mon côté."

Maxime Guillaume a aussi bien bossé à l’école puisqu’il a obtenu son diplôme en comptabilité en juin dernier. "Pour moi, c’était très important d’avoir un diplôme en poche, avoue-t-il. Cela me permet d’avoir un vrai plan B si je venais à avoir un souci avec le football. Le football, cela reste mon plan A, mais je sais que j’ai une porte de sortie. Si je vais me consacrer à 100% au football durant cette saison ? Tout dépend aussi du coach et du moment où il souhaite que nous nous entraînions. Je ne serais pas forcément fermé à l’idée de trouver un mi-temps dans le secteur de la comptabilité tout en continuant à me consacrer à fond au football. Mais c’est encore un peu tôt pour en parler étant donné que nous ne savons pas qui va prendre l’équipe."

"En football, tout peut aller très vite"

Ce qui est certain, c’est que la volonté de percer est bien présente chez Maxime Guillaume. Après avoir goûté au terrain à quelques reprises avec l’équipe A l’an dernier, Maxime Guillaume veut passer un cap. "Mon objectif ? M’imposer en tant que titulaire. L’an dernier, j’ai pu débuter deux ou trois matches et gratter quelques minutes. Cette année, comme nous redescendons d’un étage, j’aspire à jouer davantage, dit l’intéressé. Par rapport aux U21, j’ai bien vu que le niveau de l’équipe A, cela n’avait rien à voir. C’était chouette d’aller en U21 pour avoir du temps de jeu et du rythme, mais ce n’est pas le même football. Plus de chances de jouer avec la descente ? Peut-être. C’est vrai qu’en descendant d’un niveau, tu te dis que tu auras peut-être ta chance. Et je n’ai que 20 ans, je sais que tout peut aller très vite. Dans un sens comme dans l’autre. Mais à 20 ans, si tu livres une belle saison en D1 amateurs avec des statistiques intéressantes, tu peux toujours te faire repérer par des équipes du calibre supérieur. Mais pour cela, il faut avoir du temps de jeu."