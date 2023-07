Quatre titres en un week-end: c’est Byzance !

Bravo à l’équipe de division 1 des dames d’Arlon (Audrey Dehoux, Gaëlle Lurkin, Valentine Schiltz, Clotilde Crauwels et Julie Chaidron), à celle de division 1 des hommes de Marche (Mario Schmit, Nicolas Furnémont, Simon De Harlez, Gauthier Lempereur), à celle de division 2 des dames de Waltzing (Bernadette Goffin, Marie Hansenne, Caroline Horgnies, Myriam Kupper, Stéphanie Lahaye et Pauline Bourton) et à celle des hommes de division 5 de la Brûlotte Transinne (Carlos Deprez, Philippe Guillaume, Stéphane Haut et Jérémy Georges), qui sont devenues championnes de la région Namur-Luxembourg. C’est Byzance !

Maud Pierard et Gauthier Martin au sommet

Les dames de Waltzing, coachés par Thibault Collet, l’ancienne star du basket arlonais, ont soulagé leur club qui remporte le premier titre de son histoire, après avoir échoué dans plusieurs finales cette année.

En Belgian Circuit, les deux stars de la saison Maud Pierard et Gauthier Martin se sont imposées au tournoi étoilé de Jemelle, qui a vu une nombreuse délégation luxembourgeoise briller en terre namuroise (pour quelques kilomètres il est vrai). Les deux finales ont opposé des Marchois à des Arlonais. Les nordistes étaient les plus forts. Maud Pierard s’est imposée contre Lucie Rabiot, non sans avoir dû batailler ferme (4/6 7/6 6/2). La kiné pète la forme et réalise une saison qui va la faire remonter dans la hiérarchie belge où elle est actuellement 97e. Pour son classement d’octobre, elle a déjà accumulé autant de points que pour celui de fin mai. Il lui reste encore huit semaines pour améliorer la situation.

Gauthier Martin a quant à lui remporté son deuxième tournoi consécutif en battant nettement Thibault Dorval sur un double 6/3 6/3. L’élève de Guillaume Rivez, l’entraîneur qui a le vent en poupe dans la Famenne, ne s’est pas contenté de remporter un tournoi une étoile. Au tournoi triplement étoilé du FC Liégeois, il a poussé dans ses derniers retranchements, Thorben Sannen, le néerlandophone 37e joueur belge, en l’obligeant à batailler jusqu’au troisième set.

Ces résultats, sans oublier tous les autres, sont en tout cas une fameuse récompense pour la formation du TC Marche, où les deux stars de cet été, ont débuté en mini tennis.

Cette semaine, on suivra la suite de leur progression, à Dinant pour Maud, au triple étoilé du Baudouin d’Ans pour Gauthier.