La cinquante-quatrième organisation du club local, onzième manche de la saison 2023 à l’AMPL, s’est déroulée ce dernier week-end sur deux journées. Celle de samedi étant, notamment, réservée aux filles. L’occasion de s’attarder sur cette nouvelle catégorie avec l’une de ses pilotes, la Libramontoise Léane Fourny (18 ans) engagée au guidon de sa Yamaha 125.

Léane, êtes-vous satisfaite de votre septième place à Wéris et de votre saison en général ?

Même si je pense être capable d’un peu mieux, je trouve que je n’ai pas mal roulé. Nous étions seize filles et je termine septième (NDLR: quatrième licenciée). Je peux donc me montrer satisfaite. Le circuit de Wéris, avec ses trop nombreuses lignes droites, ne convient pas trop à mon style de pilotage. Je préfère les circuits avec des sauts comme ceux de Bastogne ou Recht. Lors des courses précédentes, je me suis souvent classée au quatrième ou cinquième rang, ce qui me permet d’occuper actuellement la cinquième place au championnat.

À quand remontent vos débuts en motocross ?

C’est très récent. J’ai découvert ce sport l’an passé lorsque je me suis alignée en 85 cm3 Mais trois fois seulement. C’est donc cette année que je débute vraiment dans la discipline.

"Je voudrais surpasser les garçons"

Qu’est-ce qui vous a amené à choisir ce sport ?

J’ai toujours aimé le motocross et dès que j’ai eu l’occasion de tester ma première moto, j’ai été séduite. À 16 ans, j’ai acheté mon premier engin, une 85cc. J’ai ensuite travaillé pour m’offrir ma Yamaha 125 actuelle. De plus, mon copain, Kenny Magnan, est un passionné aussi. Il roule en débutants à l’AMPL.

Pratiquez-vous un autre sport en dehors du motocross ?

J’ai joué au basket, mais j’ai abandonné quand j’ai commencé le motocross. Je consacre désormais mon temps, et surtout mon argent, à la moto.

Que pensez-vous de l’initiative de l’AMPL d’avoir créé cette saison la catégorie "ladies" ?

Que c’est une super bonne idée. Cela donne envie aux filles de pratiquer la discipline. Je pense que nous serons encore plus nombreuses l’an prochain

Et comment est l’ambiance entre les participantes ?

Oh, l’ambiance entre nous est vraiment super. Et ce qui est chouette, c’est qu’il nous arrive aussi de rouler avec la catégorie "twins" (NDLR: motos anciennes). Cela ajoute pas mal de monde sur la piste, ce qui n’est pas plus mal. Cela nous permet d’évoluer.

Quelles sont vos ambitions à court et à plus long terme ?

Pour cette saison, j’aimerais vraiment réussir un premier podium. Ce sera difficile, car les trois filles devant sont vraiment fortes et roulent depuis bien plus longtemps que moi. Pour y parvenir, je dois encore acquérir un peu plus de confiance et ne plus craindre autant les chutes.

À plus long terme, je voudrais surpasser les garçons (rires).