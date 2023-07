Kévin Yangara: "Melreux jouera bien ce week-end"

Melreux-Hottonn’a pas disputé son premier match de Coupe de la province face à La Roche, déclarant forfait en dernière minute. "Nous avons effectué des transferts en dernière minute, nous avons voulu les affilier mardi dernier, mais tous n’étaient pas qualifiés pour le match de vendredi, note Kévin Yangara, le coach de cette formation. Le problème est résolu et nous aurons assez de joueurs pour affronter Heyd lors de la deuxième journée. " Melreux-Hotton évoluera en P2 cette saison et l’a appris tardivement après que le CP ait décidé de refuser l’inscription de Durbuy en P1. Houfaloise en profitait pour se sauver en P1 alors que Melreux réintégrait la P2C. "Le lendemain de la fin du championnat, cinq joueurs m’ont annoncé qu’ils ne voulaient pas jouer en P3 et se sont désaffiliés, poursuit Kévin Yangara. Nous avons donc préparé la suite en nous basant sur des jeunes joueurs, pour la P3. En apprenant mi-juin qu’on restait en P2, il a fallu s’activer. Grâce à des connaissances et à des copains des joueurs restants, nous avons trouvé des solutions. J’ai un groupe de 20 joueurs, ainsi que plusieurs jeunes qui vont s’entraîner avec nous. Je ne crains absolument pas de vivre une saison calvaire, nous sommes armés pour nous sauver."