Les Sudistes du SLC² d’attaque pour le mondial

Pour la première fois en effet, l’Union Cycliste Internationale rassemble en une semaine et dans le même pays, l’Écosse, tous les championnats mondiaux des disciplines placées sous sa direction. Ainsi, le mondial de GranFondo est fixé au vendredi 4 août, un jour avant les juniors et deux avant les pros sur la route.

Une aubaine pour Steve, ses coéquipiers et le staff du SLC², qui seront à la fois acteurs et spectateurs de cette grand-messe universelle du vélo.

"L’an passe, nous étions quatre qualifiés. Cette année, douze éléments ont décroché le précieux sésame. Huit effectueront le déplacement à Perth. Nous sommes très fiers de l’évolution du club car nous avons comme objectif d’encadrer au mieux nos coureurs pour qu’ils évoluent ", poursuit le secrétaire. Le SLC², qui vient de rayonner au national des amateurs/masters, s’alignera sans Kurt Van Goidsenhoven et Svenne Vangoethemd (45-49 ans), Julien Ponsard (40-44 ans) et John Steffen (35-39 ans), quatre de ses meilleures cartouches, mais avec huit représentants bien décidés à faire honneur à leur maillot.

Aux côtés du benjamin, le Grand-Ducal Nic Zeimet (19-34 ans), sept éléments revêtiront les couleurs nationales: l’Habaysien Stefan Demory, heureux bénéficiaire d’une wild card (19-34 ans); le président du club, le Méchois Bayan Qasem (40-44 ans); un autre Habaysien, Hugues Prevoo, aux côtés de Steve Van Goidsenhoven (50-54 ans), le Mussonnais Serge Leroy, qui fête ses 58 ans vendredi ; le Gaumais de Sainte-Marie, Jean-François Thiry, l’homme aux mille courses (55-59 ans), déjà présent à Trente l’an passé comme le Messancéen Marc Thill (60-64 ans).

"Nous nous mettons en route samedi avec la voiture du team et une camionnette du président spécialement équipée pour le transport des vélos, poursuit Steve Van Goidsenhoven. Le ravitaillement sera assuré par l’épouse de Bayan. Avant cela, nous aurons deux journées, lundi et mardi, pour reconnaître le parcours. Nous resterons au calme mercredi et jeudi. Une fois la course terminée, nous prolongerons notre séjour jusqu’à dimanche afin de suivre d’autres épreuves." Dont celle des professionnels. En espérant lever un bon verre à la santé de Wout ou de Remco…