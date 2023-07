Le club a confirmé l’information sur son site internet, précisant que Souleymane Anne avait paraphé un contrat de deux saisons. “Souleymane a déjà prouvé par le passé qu’il pouvait jouer à différents postes offensifs. Il connaît très bien la compétition et a toujours réussi à y performer, explique le directeur sportif. Anne apporte de la profondeur au jeu et, avec les qualités qui l’entourent, va ajouter de la valeur à notre ligne offensive. On espère qu’il pourra continuer à évoluer au sein de notre club.”