Pari gagné pour Arnaud De Lie et son tracteur

Voici quelques jours à peine, Arnaud précisait qu’il avait coché deux étapes, la deuxième et la troisième, espérant bien rafler une fois la mise.

À mi-chemin de son programme, le Lescheretois a atteint son objectif. Et de quelle manière ! Qui plus est, après avoir été bien emmenée par le Wavrien Cédric Beullens, avant de lâcher les chevaux.

Arnaud n’a pas manqué de remercier ses compagnons, tout en dédiant son succès à Axel, son aîné.

"Le premier sur une course où nous sommes réunis", lâche à l’interview le champion en français puis en anglais

Axel a apprécié. Lui aussi a savouré l’instant où il a franchi la ligne, un peu plus de dix minutes après son frangin. "Malgré tout, nous étions un peu déçus après la première journée, dit-il. Certes, j’ai eu droit aux félicitations. Je dois en effet être resté pas loin de 140 km en tête du peloton. Aujourd’hui (NDLR hier), nous avons changé de tactique. Je suis venu assurer le tempo aux côtés notamment de Conor Swift et de Mauri Vansevenant à l’entame des soixante derniers kilomètres. Une accélération dans une des dernières bosses m’a été fatale. J’ai terminé en roue libre avec la satisfaction du travail accompli", poursuit un Axel De Lie peut-être bien parti pour devenir un second "tracteur". En course, son travail s’avère en effet comparable à celui qui a hérité de ce surnom dans le monde du WorldTour, à savoir Tim Declercq, le couteau suisse des Soudal – Quick Step.

Aujourd’hui, entre Thuin et Mont-Saint-Guibert, Axel compte bien remettre le couvert en espérant que son cadet repassera les plats. Pascale et Philippe seront à nouveau au poste pour les encourager.