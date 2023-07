La caverne d’Ali Baba du bidon chez Pierre-Cyril Baiwir à Wardin

Des bidons de toutes les couleurs minutieusement alignés tout autour d’une salle à faire pâlir d’envie moult conservateurs de musées. Un mur complet orné de maillots qui, à eux seuls, évoquent tout un pan de la grande histoire du cyclisme belge et international. Des casques, des musettes, des casquettes et de chaque côté, les silhouettes grandeur nature du plus illustre cycliste de tous les temps et de ses fidèles lieutenants.