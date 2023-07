Et le jeune ailier, qui avait pu goûter au noyau A lors d’un déplacement à Dender la saison dernière, a envie de percer en Gaume. "Je suis dans l’optique de rester, de me faire une place dans le groupe et de pouvoir avoir du temps de jeu, explique l’intéressé, dont la frappe a parfois fait quelques dégâts dans les petites oppositions organisées lors de l’entraînement de ce vendredi. J’ai travaillé pour cela et pour être prêt à la reprise. Tout est plus clair depuis quelques jours. Nous savons dans quelle direction le club veut aller et tout est en train de se mettre en place petit à petit."

L’ailier, repris avec les U23 du Togo voici quelques semaines, sait cependant qu’il faudra encore faire preuve de patience. "Afin de vraiment être prêt, il faudra encore un peu de temps, mais nous avons la chance de pouvoir nous entraîner et c’est le plus important à cette période de la saison, assure celui qui était revenu à Virton à l’aube de la saison dernière. Une bonne décision de rejoindre Virton voici un an ? Je pense. Mon projet, en revenant, était de pouvoir vivre une saison avec les U21 pour apprendre et pour gagner ma place dans le noyau A. Le plus important pour moi est de pouvoir faire mon trou et d’avoir ma place dans le noyau pendant toute la saison. La sélection nationale ? Nous avions normalement un tournoi à Toulon en juin, mais il a été annulé. Là, nous avons normalement un rassemblement de prévu au mois de septembre. "