Double championnat de Belgique, Julia Grégoire est prête pour les Mondiaux

Madame désormais 7 titres nationaux s’est aussi parfaitement rassurée avant les championnats du monde à Glasgow. Où elle prendra part comme il y a 12 mois en juniores à 2 courses: le 9 au team relais avec la Belgique (3 garçons, 3 filles, junior (es), espoir(e)s et élites), et évidemment l’épreuve individuelle en espoires.

"Le national était une bonne préparation, déclare la pilote du BH-Wallonie MTB Team, qui en 2022 avait fini 13e juniore des mondiaux. J’ai aussi fait le court, car la durée de l’effort, une vingtaine de minutes, est semblable à celle du relais. J’ai peu de repères en 2023 sur la scène internationale. Car j’ai beaucoup été sur la route, et suis seulement revenue au VTT début juillet à la Wallonia Cup de Saint-Vith. J’ai juste roulé dans le Bénélux. Filip Meirhaeghe, (NDLR: le sélectionneur national) ne me met aucune pression en termes de place. Je n’ai pas d’objectif non plus. Je me donnerai à fond, et on verra, aussi pour pour aider la Belgique à prendre un maximum de points UCI, pour permettre à Emeline Detilleux d’aller aux JO en 2024. D’autant que Githa Michiels a annoncé la fin prochaine de sa carrière et ne pourra plus l’aider. Il y a un ranking. La Belgique doit figurer dans les 17 ou 19 premiers je pense. On se situe en ce moment à la fin."

Avant de s’envoler pour l’Écosse, l’esprit encore plus libéré après avoir aussi réussi sa première année de Kinésithérapie en juin, Julia Grégoire peaufinera sa préparation… à Houffalize. Lors d’un mini-stage avec l’équipe nationale de mercredi après-midi à vendredi matin.

Quid par ailleurs après les mondiaux, zappera-t-elle à nouveau sur la route ? "Je me concentre sur Glasgow, après quoi je recevrai la suite de mon programme route, je ferai alors le point, répond-elle. Je disputerai pourquoi pas encore une Coupe du monde VTT. Sur route, en tant que wallonne, j’aimerais participer aux Grand-Prix de Wallonie et 2 courses de côtes de Vresse-sur-Semois."