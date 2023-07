Julia Grégoire championne de Belgique, cela devient une bonne habitude

Si tous les pilotes du Royaume y étaient conviés, seuls les artistes se sont retrouvés 3 jours durant sur la scène de Sertomont à Houffalize où le Team Luxbikes et la Ville accueillaient les championnats de Belgique pour la 4e fois de suite. Et le moindre écart à Sertomont ne pardonne pas. Julia Grégoire, comme bien d’autres, a goûté au sol. Mais cela ne l’a pas empêché de compléter aisément sa garde-robe tricolore d’un 7e tricot, en espoirs. Il s’agit du cinquième titre de rang de la Barvautoise en XCO. Quarante-huit heures plus tôt, elle avait déjà sablé le champagne en XCC, le format court. Ajoutez son titre sur route en débutantes et le compte est bon. "C’était un bon test pour les mondiaux à Glasgow dans 2 semaines. Les autres années, j’étais un peu seule. Désormais espoir, je partais avec les élites. Sans ma chute, j’aurais été plus longtemps à la bagarre avec les candidates au podium en élites.