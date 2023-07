Blandin marque, Delwiche rejoue Amputé de Nélisse, Robinet, Mosquera, Noppe ou Perreaux, Libramont a battu (2-1) un Meix B renforcé par Bechet ou encore Laurent. Blandin a ouvert le score. Le jeune Van Autgaerden a planté le deuxième avant la pause. Plainchamp a réduit l’écart après le repos. Outre la victoire, la bonne nouvelle du côté de Libramont était le retour de Martin Delwiche. Sur la touche toute la saison dernière, l’ailier a joué 75 minutes ce samedi.

Oppagne accroché Oppagne n’a pris qu’un point face à Bastogne. "Les deux buts sont tombés dans les cinq dernières minutes, commente Valère Lamy. Dropsy marque pour nous. J’avais une moitié de groupe à disposition. Bastogne avait aussi des absents, c’est logique à cette période."

Lauwers et Piette à Sart Sart s’impose sans trop de soucis à Petit-Han grâce notamment à des roses de Murtezi, Shabani et Memeti (1-4). La surprise à Sart était la présence d’Alexandre Lauwers sur la feuille de match. Passé par Mormont, le jeune liégeois, actif à Trooz, a signé chez les Spirous. Quentin Piette, un gardien de 28 ans, a également signé. "Il arrive de Strée, dit Quentin Faymonville. Avec le départ de Lescrenier à Rendeux, nous n’avions plus que deux gardiens et un jeune de 16 ans pour les deux équipes."

Perrin déjà buteur Meilleur buteur de P1 l’an dernier, David Perrin n’a rien perdu de son sens du but. Le Sudiste s’est offert un doublé face à Aubange. Messancy, avec six recrues, s’impose 5-0. Et Léoni a déjà montré qu’il avait tout pour être le maestro de cette équipe.

Nothomb en fin de match Vainqueur de Corbion (3-0), Nothomb n’a pas eu la vie si facile. Les promus ont attendu le début de seconde période avant d’ouvrir le score. Mairlot et Dave ont fixé le score dans les cinq dernières minutes.

Erezée-Amonines débute bien Les hommes de Nicolas Walhain s’imposent à Aye ; 1-4 (0-2 au repos). "Un bon match", avoue Nicolas Walhain. Les buts sont signés Lalloyer, Delvaux et Léonard (2).

Un point pour Arlon Arlon est resté muet à Habay B (0-0). Les Habaysiens s’alignaient avec Bartholomé, Vialette, Serwy et Ajavon.

Partage à Vaux Vaux recevait Chaumont.Les deux voisins se quittent sur un nul (2-2). Hubert et Hougardy marquent pour Vaux. Les roses de Chaumont sont signées Mathot.

La surprise Orgeo Grâce à des buts de Pierson et de Houchard, Orgeo s’impose à Florenville où seul Lecler a trouvé le chemin des filets.

Freylange à onze Pour son premier match, le Freylange nouvelle mouture n’avait déplacé que onze joueurs à Neuvillers. Au final, un revers (4-0) malgré une grosse occasion pour Cordemans en début de match. Les buteurs de Neuvillers ? Rausch (2), Louvins et Defoin.

Grévisse puissance trois Habay-la-Vieille n’a fait qu’une bouchée de Carlsbourg ce samedi (5-1). Gil Grévisse a montré l’exemple en réalisant un triplé. Moris a planté les deux autres roses habaysiennes.

Ochamps battu Quart de finaliste l’an dernier, Ochamps a mal débuté sa Coupe. Privé de coach et avec plusieurs cadres absents, Ochamps s’incline (4-1) à Bouillon. Colas, sur un service de Tulpin, et Brunaux, de la tête, ont planté les deux premiers buts. Ochamps a réduit l’écart avant la pause grâce à un ballon de Doyen dévié. En seconde période, Dasnoy, après un beau mouvement collectif, et Klaus, grâce à une récupération à mi-terrain, ont trompé Golinvaux.

Arnould titulaire à Libin Accroché par Heyd (1-1 après des buts de Talbot et Khelfi), Libin a pu compter sur la présence de Kévin Arnould. Aligné devant la défense, l’ancien taulier de Libramont et Saint-Hubert avait enfilé son costume de patron.

Un Hotton puissance quatre Dès vendredi soir, Bras a pu compter sur un Jérôme Hotton en état de grâce. L’ancien Borquin s’est offert un quadruplé: deux roses au premier acte, deux roses au deuxième: 0-4 au final.

Doublé pour Roset Auteur d’un doublé, Nicolas Roset a contribué au succès de Bertrix à Longlier B (0-3). Picard est l’autre buteur. Notons que Longlier B s’alignait avec Lahrach, Debue, Michiels, Van Den Eynde ou M. Nicolas.

Des recrues efficaces Saint-Pierre a écarté Bomal (6-2) avec plusieurs buts de ses recrues. Fries plante un doublé, tandis que Camara a également marqué.