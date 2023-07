Timothy Martin de retour à Virton: "Je suis plus mature après mon passage à Seraing"

Timothy Martin, comme tout le monde, on suppose que vous y voyez un peu plus clair maintenant ?

Oui, bien sûr. Beaucoup de questions se posaient puisque nous étions un peu dans le flou. Nous ne savions pas comment cela allait se passer. Mais j’ai été très positivement surpris. Le manager général est une belle personne. Le projet est super intéressant. J’ai discuté avec le club et les discussions ont pu aboutir. Et c’est ce que je voulais. Virton, c’est là où j’ai été formé, c’est là où j’ai grandi. J’ai connu les valeurs du club et cela me tient à cœur de pouvoir aider Virton. Je suis fier de pouvoir porter le maillot virtonais.

On imagine que vous aspirez à avoir plus de temps de jeu que lors des dernières saisons ?

Oui, c’est important pour moi. Je pense que j’ai passé un cap dans ma carrière. J’ai eu l’occasion de découvrir la D1B, la D1. Ce prêt à Seraing m’a permis de prendre énormément de maturité. J’ai beaucoup progressé, aussi bien physiquement que mentalement.

Le Timothy Martin actuel est meilleur que celui qui avait quitté Virton voici un an ?

Il est en tout cas plus mature. Beaucoup plus mature. On va dire que c’est un Timothy 2.0 ! J’ai bien progressé, j’ai évolué et j’ai vraiment hâte de pouvoir commencer le championnat.

"Les supporters ne doivent pas avoir peur"

C’est mieux d’être titulaire en D1 amateur que d’être sur le banc en D1A ou D1B ?

Pour moi, oui. Je suis jeune. J’avais le choix, mais j’ai choisi Virton car être deuxième gardien dans le monde professionnel, c’est bien, mais tu restes dans l’ombre. Or, comment montrer tes qualités si tu ne joues jamais. Ici, Virton me donne l’opportunité de pouvoir jouer et de pouvoir me montrer.

Virton sort de deux saisons compliquées. Que pouvez-vous dire pour rassurer les supporters ?

C’est vrai que les deux dernières saisons ont été très difficiles. Mais le projet actuel est vraiment intéressant. Les gens qui sont à la tête du club savent ce qu’ils font. Les supporters ne doivent pas avoir peur. J’ai confiance, les joueurs ont confiance. Nous savons que nous ne pouvons pas faire vivre une troisième année compliquée aux supporters. Il faut regarder vers l’avant. Je peux leur dire que ce sont des bonnes choses qui vont arriver. Nous savons ce que nous devons faire. Et nous savons que les supporters seront derrière nous.

Vous avez repris sans coach et sans entraîneur des gardiens. Ce n’est pas inquiétant ?

Non, je ne m’inquiète pas. C’est normal de prendre un peu de temps pour tout mettre en place. Je sais que des discussions ont lieu. Je reste positif.

Que visera Virton cette saison ?

La stabilité. Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut retrouver cette stabilité. L’objectif premier sera de se maintenir. Descendre en D1 amateurs, ce n’est pas facile. Il ne faut pas commencer à sous-estimer cette série. Alors, tâchons d’abord de nous sauver et si nous pouvons aller chercher plus haut, nous irons. Ce sera l’objectif de tout le monde.