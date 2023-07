Totalement épuisé, Michel Gusbin a vu des éléphants traverser la route

En 2019, alors jeune quinqua, il avait enchaîné trois "Ironman" de l’extrême (Alpsman, Altriman et Embrunman) en deux mois.

À 56 ans, le professeur d’éducation physique de l’INDA Arlon a encore fait beaucoup plus fort, en enchaînant cette fois trois Ironman d’une traite. Ou plutôt l’équivalent avec dans l’ordre, 11,4 km de natation (en piscine, 4 h 20), 540 km à vélo (61 tours de 8,75 km, 20 h 02) et 126 km (96 tours de 1,3 km, 22 h 55). Un exploit qu’il a signé à Colmar, sur le Bretzel Ultra Triathlon, en 47 h 18. Et il a été le plus rapide des 11 participants !

Pourtant, voici peu, il ne voulait plus entendre parler de triathlon. "Après les mondiaux 70.3 à Saint George et Kona, j’ai eu un gros burn-out du triathlon, confie Michel Gusbin. J’avais fait le tour de la question. Puis j’ai découvert le Bretzel sur le net. J’ai repris mi-février sans trop de motivation."

Son élan retrouvé a pourtant vite été brisé avec une déchirure du quadriceps.

"J’ai vu des éléphants traverser la route"

Et le mari de Maryanne Octave nous explique comment il a réalisé son exploit: "A vélo, j’ai la plupart du temps tenu une moyenne de 30 km/h. J’étais fatigué, à en avoir des hallucinations. J’ai vu des éléphants traverser la route. Et j’ai failli aller plusieurs fois dans le décor. Mais tout s’est bien passé. La course à pied, je la redoutais. À raison quand après 1 h, mon quadriceps m’a rappelé à l’ordre, j’ai dû alterner course et marche. Les trente derniers km, la douleur était infernale. Et j’avais aussi des cloches. Pour la première fois de ma carrière, j’ai failli abandonner. J’ai fini grâce à mon mental. Et à Bruno Gofflot (NDLR: fondateur du Trévire Triathlon Club, devenu le PowermaXx) qui assurait mon assistance et m’a secoué. Cette victoire lui revient aussi. "