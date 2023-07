Mais qui est Gaëtan Arib, le nouveau médian de Virton?

Formé à Valenciennes, où il compte quinze apparitions en Ligue 2, Gaëtan Arib a ensuite été prêté en D3 espagnole. Après six mois sans jouer, le médian avait rebondi en janvier dernier aux Francs Borains. Avant d’arriver à Virton cette semaine. "Cela s’est rapidement fait, dit celui qui peut évoluer à tous les postes de la ligne médiane. Pas inquiet d’arriver dans un club avec de nouveaux repreneurs ? Non, justement, il s’agit d’un nouveau projet. Je veux aider l’équipe à se pérenniser et à trouver une stabilité. Virton me semble être la meilleure option. A mon âge (23 ans), j’ai besoin de temps de jeu. Je pense que Virton peut me donner cela et que moi, je peux amener mes qualités au club. Mes qualités ? Je suis assez polyvalent, assez vif et technique. Et je suis un battant, ce qui correspondant aux valeurs de la région."

À Virton, Gaëtan Arib a signé pour deux ans. "Avec une année en option. Un tel contrat, c’est une marque de confiance, juge le médian. La reprise se passe bien, mais j’ai déjà hâte de disputer les premières rencontres amicales et de débuter le championnat. La série ? Je sais que ce sera un championnat relevé. J’ai connu ce niveau pendant six mois l’an dernier, donc, si je peux aider l’équipe avec cette petite expérience, ce sera avec plaisir. Le football belge me correspond bien, avec pas mal de vitesse et de technique. Il y a aussi du physique et c’est d’ailleurs quelque chose que je travaille.".