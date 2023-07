L'ère N'Golo Kanté a débuté à Virton: "Nous venons pour nous inscrire dans la durée" (vidéo)

La reprise de Virton

"C’est une histoire d’opportunités. Nous étions sur d’autres projets en ayant le critère d’un club francophone. Ici, grâce à un intermédiaire, nous avons eu des discussions et des échanges avec Monsieur Becca qui avait la volonté de trouver un repreneur s’engageant à assurer la pérennité du club. Monsieur Becca a été un vrai gentleman, il nous a remis un club épuré de toutes dettes. Nous avons visité les infrastructures, nous avons aussi suivi un match au Faubourg. Et quand tu vois les supporters qui chantent de la première à la dernière minute, même quand l’équipe est menée, cela donne envie."

©Mathieu Golinvaux

La descente en D1 amateurs

"Cela ne nous a pas refroidis. On se dit que finalement, c’est peut-être l’occasion de reconstruire quelque chose sur des bases plus solides. L’an dernier, vous aviez une trentaine de joueurs sous contrat avec parfois des contrats compliqués à soutenir budgétairement. Nous étions évidemment déçus de la descente, mais pour nous, c’est une bonne occasion de reconstruire. Nous savons qu’il faut tout rebâtir. Mais nous voulons amener cette stabilité."

Le futur coach

"Nous avons structuré les choses, dans notre recrutement. Nous avons défini des profils qui devaient coller aux valeurs de Virton, à savoir la générosité, l’authenticité et l’humilité, tout en visant l’excellence sportive. Nous avons une idée claire de ce que nous voulons faire. Trouver un coach, c’est facile. Mais nous ne voulons pas un coach, nous voulons LE coach. Un profil a été défini. Je ne vous parlerai pas de schéma tactique, mais ce qui nous intéresse, c’est la manière de jouer. Nous voulons du pressing, de la verticalité, un jeu généreux. Et nous avons besoin d’un coach qui a la capacité à faire grandir les jeunes et à accompagner tactiquement les plus âgés. Nous sommes en discussion avec plusieurs candidats. Certains préfèrent rester à l’échelon supérieur, d’autres ont encore un contrat. Il nous reste encore plusieurs candidats sous la main. Nous cherchons la perle rare. Et le coach qui viendra, ce sera car il coche toutes les cases. Ce ne sera pas un choix par défaut."

Le noyau pour la saison prochaine

"Il a manqué de stabilité lors des dernières années. Le but n’est pas d’avoir de nombreux transferts à chaque mercato, que ce soit au niveau des entrées ou des sorties. Ici, cet été, nous savons qu’il faudra transférer un certain nombre de joueurs. Cette année, nous aurons seize joueurs professionnels et deux gardiens. Nous ajouterons un ou deux gardiens parmi les jeunes et nous laissons des places pour les U21 afin qu’ils puissent venir s’entraîner avec le noyau A et sentir l’odeur du vestiaire. Une grande majorité des joueurs présents aujourd’hui seront dans le noyau. En sachant qu’il faut reconstruire aussi l’équipe U21. Avec des joueurs de la région en priorité. Mais je parle de la grande région. Si des joueurs viennent de plus loin, ce sera car nous estimons qu’ils ont un grand niveau. Mais ce sera exceptionnel. Je pense que des arrivées vont être annoncées prochainement, avec des profils ciblés."

L’Académie

"Virton ne peut pas vivre sans académie. Une belle génération est sortie à Virton, avec des Meunier, Castagne, Emond et je pense qu’il y en aura d’autres. Ce sera à nous de créer les conditions pour avoir cet ancrage local, avec le public, les partenaires locaux et privés. Cette année, l’idée est de mettre en place des activités ponctuelles pour les jeunes. Avec des stages notamment. L’objectif sera de rouvrir l’Académie l’année prochaine. Des travaux dans les installations ? Ce n’est pas pour tout de suite. Comme vous le savez, nous avons d’autres gros chantiers. Et nous ne voulons pas tout balayer d’un revers de la main. Virton a une histoire et nous voulons renouer avec celle-ci."

N’Golo Kanté

"Il s’intéresse au projet. Chaque jour, nous discutons avec lui. Nous échangeons très régulièrement. Ce vendredi midi, il a déjà reçu les photos de l’entraînement du matin et il a pu voir que le public avait répondu présent. Il viendra à Virton et il ne viendra pas qu’une fois. Je ne sais pas dire quand il sera là. Le calendrier de Virton est chargé. Idem pour celui de N’Golo Kanté en Arabie Saoudite. Peut-être qu’il aura davantage de disponibilités pendant les trêves internationales, sauf si Didier Deschamps a envie de le rappeler en équipe nationale. Mais il est impliqué dans le projet Virton. Pourquoi a-t-il eu envie de venir ici ? N’Golo est un vrai passionné. Il semble très timide quand vous ne le connaissez pas, mais lorsque vous parlez avec lui, vous pouvez voir qu’il est vraiment féru de football. Il a toujours eu envie de rendre la chance que le football lui a donnée. Et il faut savoir que Virton est le seul club où il est engagé."

Le budget

"Nous savons plus ou moins où nous nous trouverons. Nous n’aurons pas un budget qui sera le double de celui des autres équipes de la série, mais il s’agira d’un budget qui sera dans les cinq, six ou sept les plus élevés du niveau. Mais gros budget n’est pas synonyme de résultat. On l’a déjà vu dans le passé. Que ce soit à Virton ou ailleurs. Dans un premier temps, nous avons l’assurance d’avoir un budget octroyé par les administrateurs. La volonté est de pérenniser le club, que ce soit sportivement ou au niveau des ressources économiques. Le but est que Virton puisse vivre de lui-même. A terme, le but est que le club soit autosuffisant. Et il faut aussi dire que nous venons pour nous inscrire dans la durée."

