Florine Gaspard espère une demi-finale aux Mondiaux de natation

Florine Gaspard, pas trop compliqué de digérer le décalage horaire ?

Il a fallu trois ou quatre jours pour prendre le rythme et le digérer. Vous avez quand même sept heures de différence, donc, ce n’est pas un petit décalage. C’est vraiment le plus gros changement à assimiler.

Et les conditions météo ?

Là, il paraît que nous sommes en pleine saison des pluies. Mais paradoxalement, je peux vous dire qu’il fait quand même très chaud. Mais comme je l’ai dit, le plus important était de digérer le décalage horaire. C’est pour cette raison que nous sommes venus deux semaines à l’avance, le temps de prendre nos marques. Que ce soit au niveau de la météo, du décalage horaire ou de la nourriture car ce n’est pas non plus la même chose que chez nous.

Alors que les premières courses arrivent, comment vous sentez-vous ? Est-ce que le stress est en train de monter au fil des jours ?

Franchement, pour le moment, je ne suis pas trop stressée. Je suis surtout excitée à l’idée que tout commence. Je sens que c’est différent des autres fois. Cette fois, je suis vraiment plus détendue, plus à l’aise. Je sens que je suis plus sereine que lors des précédents Mondiaux. En tout cas, je sens une différence.

"Je me sens toujours meilleure sur 50 mètres"

Quel est votre objectif pour ces Mondiaux ?

Je ne vais pas parler en termes de chrono ou de position finale. J’ai juste envie de plus profiter que lors des dernières fois. Et si je peux faire mieux que l’an dernier à Budapest (NDLR: dix-septième en 50 m brasse et vingt-sixième en 100 m brasse.) en atteignant une demi-finale, peu importe dans quelle catégorie, je serai contente.

Si nous devons miser sur vous, vaut-il miser sur une performance en cinquante mètres ou en cent mètres ?

Je pense que ce sera encore sur le cinquante mètres (NDLR: où elle détient le record de Belgique avec un 30.53) même si paradoxalement, le cent mètres est devenu ma priorité depuis quelques mois. Mais je me sens toujours meilleure sur la plus petite distance. Avec ma vitesse, c’est plus facile sur cinquante mètres même si j’ai beaucoup travaillé pour le cent mètres et que j’espère que cela portera ses fruits.

Au niveau de la préparation, comment vous êtes-vous préparée pour ce rendez-vous au Japon ?

Comme j’ai décroché mon billet assez tardivement, je n’ai pas vraiment eu le temps de suivre une préparation axée à 100% sur les Mondiaux étant que les championnats de France arrivaient assez vite. Entre la qualification pour les Mondiaux et le championnat, il n’y avait qu’un mois. Je me suis donc préparée pour le championnat de France, tout en sachant que cela allait me servir pour les Mondiaux. Après les championnats de France, nous sommes repartis sur une préparation un peu similaire, en essayant de mettre le pic de forme au bon moment.

"Faire en sorte que tout soit le plus naturel possible"

Et à l’heure actuelle, comment vous sentez-vous ?

Là, je me sens bien. Et je le dis franchement. Je sais que quand vous êtes en période d’affûtage, vous avez toujours un moment où vous ne vous sentez pas très bien dans l’eau, mais il faut savoir passer au-dessus.

On l’a dit, vous êtes au Japon depuis quinze jours. La semaine dernière, une fois le rythme pris, quel a été votre programme ?

Des séances d’entraînements assez courtes, mais explosives. Ce n’est pas maintenant que tu vas commencer à travailler le fond. Le but, c’est de vite te sentir bien dans l’eau. J’ai aussi eu droit à des plages de récupération entre chaque entraînement. Ici, le but, ce n’est pas la performance aux entraînements, mais juste de la répétition et travailler les sensations. Deux semaines avant la compétition, le travail, il est déjà fait. Ce n’est pas maintenant que tu vas pouvoir tout révolutionner. Le but de cette semaine a été de prendre ses marques afin que quand la course commence, tout soit le plus naturel possible.