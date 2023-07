J’ai prolongé mon contrat de deux années l’an dernier, donc j’ai voulu faire la reprise avec Virton. Maintenant on va voir ce qu’il va se passer.

Avez-vous hésité à rompre votre contrat comme pas mal d’anciens coéquipiers ?

Oui, évidemment. J’ai hésité, mais financièrement je n’avais pas envie de laisser filer deux années de contrat. Si jamais je devais partir, on essaierait de trouver un arrangement avec le club. La direction est au courant et me laissera partir. Si je n’ai pas d’opportunité, alors je resterai ici. Ces deux années de contrats sont une sécurité en quelque sorte. J’ai des contacts ailleurs, mais rien de ficelé encore.

Avez-vous pris langue avec vos nouveaux dirigeants ?

J’ai discuté avec Mohamed, le nouveau directeur sportif, qui est une personne très bien. Quelqu’un qui m’a écouté, que j’ai écouté, désormais on espère trouver un accord le meilleur pour nous deux.

Vous croyez en un projet solide à Virton ?

Je ne vais pas dire qu’on va directement rejouer la montée en D1B quand on voit l’effectif aujourd’hui. Dans un premier temps, il faut restructurer le club et voir avec les nouvelles recrues qui pourront apporter leur expérience.

La reprise dans ces conditions est compliquée ?

Oui, parce qu’il n’y a pas de coach, pas d’entraîneur des gardiens. Nous n’avons qu’un préparateur physique. Il nous fait bosser du mieux possible, dans des conditions difficiles. C’est tout de même mieux de reprendre en groupe.

Il reste pas mal de boulot…

Franchement oui, l’équipe actuelle n’est clairement pas prête, même pour jouer en D1 amateur. Il ne faut pas négliger ce niveau. Il y a quand même quelques bonnes équipes. Envoyer ces jeunes au casse-pipe, ce n’est pas la solution.

On vous a rassuré sur l’arrivée de joueurs ?

Oui, mais sans avoir de date. Pareil pour le coach. Ils veulent vraiment prendre quelqu’un qui adhère à leur projet.

La présence de N’Golo Kanté dans l’équation change-t-elle quelque chose ?

Pas pour moi. On ne le voit pas en tout cas. Il a repris le club avec des investisseurs ou des amis à lui, mais ce n’est pas lui qui le dirige. Il sert juste de prête-nom.

En fin de saison passée, vous avez refusé de vous aligner dans le match décisif face au Standard. Pourquoi ?

C’est compliqué. Quelque chose s’était passé pendant la semaine avec le coach. Je n’ai pas envie d’en reparler.