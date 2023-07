Vainqueur du double Ironman d'Haacht, Tom Van den Buverie a vu que les jambes répondaient présentes

"J’espérais au mieux mettre entre 22 et 24 heures", s’étonne le Batifer de 45 ans, qui travaille dans l’entreprise de construction sponsor de son club.

Il était 10h samedi quand il a plongé dans un canal à Haacht (Brabant flamand), pour d’abord 7,8km de natation. "Je suis sorti 1er en 2 h 13, sans jamais être dans le rouge ", commente l’Arvillois.

"J’avais du mal à ralentir"

Place ensuite à 360 km à vélo, 32 tours de 11,2 km qu’il a avalés en 11 h 23.

"Je me suis juste arrêté vite fait pour me ravitailler ou soulager un besoin naturel, enchaîne-t-il. Sur un tracé plat, je visais 30 km/h de moyenne. Malgré tout, j’allais plus vite. J’étais à 33 km/h les 100 premiers km. La nuit, j’ai logiquement été un peu moins vite. Mais les 180 derniers km, j’ai été plus rapide que lors de la première partie. Je n’étais même pas fatigué à la fin du vélo."

Il lui restait alors à se farcir 88,4 km à pied: 25 tours de 3,2 km, qu’il a dévorés en 7 h 17 !

"Les dix premiers kilomètres, j’étais à 4'45/km. Il fallait ralentir. Mais j’avais du mal à le faire, tant je me sentais bien. J’étais encore à 4'52/km après soixante bornes. Ensuite, j’ai commencé à fatiguer mentalement et physiquement. Émilie (NDLR: Lacourt, sa compagne et coach) a couru quelques tours avec moi lorsque j’étais dans le dur. Mais je n’ai jamais marché. J’ai juste été moins vite pendant trois kilomètres. À la fin, je ne savais plus accélérer. Ma tête me disait de marcher. Mais j’étais en mode pilote automatique et je continuais à courir. Je n’ai même pas l’impression d’avoir tourné en rond. Finalement, ayant couru la nuit, j’ai très peu vu le parcours."

Lorsqu’on lui demande quelle sera sa prochaine folie, l’homme parle pas d’un Ironman, il en a déjà bouclé 20 avec les deux d’Haacht, Tom Van Den Buverie répond qu’il "voulait voir comment mon corps réagirait, en vu d’un défi qui me tente, l’Enduroman (voir ci-contre)."

Un 21e Ironman l’attend déjà, à Almere. "J’étais inscrit à Montpelier, mais la course a été annulée, souligne-t-il. J’ai pu reporter mon inscription sur une autre course du calendrier dont elle faisait partie, le Challenge Family, Ce sera donc Almere, une semaine après le half de Gérardmer."