Stéphanie Schmitz a traversé les Alpes et la Provence en 88 heures

Partie de Le Cannet, sur la Côte d’Azur, le lundi 26 juin à 5 h, elle y est revenue 88 heures plus tard après un passage dans les Alpes et en Provence. Bien avant les délais qui étaient fixés à 120 heures. Pour la petite histoire, elle a terminé deuxième féminine sur les six qui se trouvaient dans le peloton de 106 coureurs.

"Cette course, c’était l’occasion de repasser sur des traces que j’ai adorées lors de l’Embrunman et le Natureman (NDLR: 2 triathlons montagnards), note Stéphanie Schmitz. Et j’ai découvert d’autres régions tout aussi magnifiques, avec en chemins de nombreux cols, villages pittoresques, des champs de lavande à perte de vue, lacs, gorges, de l’Ardèche, la Daluis et la Méouge entre autres."

Au sommet de la Bonette à minuit

À la carte des cols et autres sommets mythiques, elle a notamment escaladé le Mont Ventoux (1 909 m), l’Izoard (2 360 m) et le deuxième plus haut col d’Europe, la Bonette (2 715 m). "J’ai atteint le sommet de la Bonette lors de la seconde nuit. Il était minuit. J’avais repéré un camping dans la vallée, mais j’étais trop fatiguée, même pour monter la tente. J’ai dormi 2 heures à l’extérieur, avance la baroudeuse. Sur les 500 premiers kilomètres, je n’ai fermé l’œil que durant une heure, lors du premier soir. Lors de la troisième nuit, je me suis installée dans un camping pendant cinq heures. Mais j’ai très mal dormi. J’avais juste une couverture de survie, elle prenait l’humidité. Je ne voulais pas aller dans un hôtel comme beaucoup. Le but était que je puisse me débrouiller dans toutes les situations."

Jamais épuisée, et toujours armée de son indécrottable sourire, Stéphanie Schmitz pensait toucher au but quand soudain, après 900 kilomètres et la sortie des rochers des Gorges de Daluis, elle a été stoppée net par un violent orage. "Certains ont continué à rouler malgré les chutes de pierre, mais moi, je tiens à ma vie, déclare-t-elle. Dans un premier temps, je n’ai pas trouvé d’abri et me suis accroupie devant une maison. L’orage est passé avant de reprendre de plus belle. J’ai voulu me réfugier dans une église, mais elle était fermée. Heureusement, une habitante m’a accueillie. Je suis restée quelques heures chez elle. Je pensais finir jeudi à 16 h, j’ai terminé un peu après 21 h."

Vingt kilos en permanence

Notons que Stéphanie Schmitz a parcouru la distance avec un sacré chargement. "J’avais 20 kg. Dix pour le vélo et dix pour le matériel. C’était un peu lourd. Mais même en s’équipant du strict nécessaire, tu arrives vite à ce poids. Ce que j’avais pris ? Une tente, de la nourriture, des batteries, des vêtements ou encore un kilo de poudre isotonique pour les bidons. J’ai juste manqué de chaussettes. J’en avais emporté deux paires, elles étaient trempées. La dame qui m’a accueillie lors de l’orage m’a offert les chaussettes les plus douces et chaudes de ma vie. La prochaine fois, je veillerai à m’alléger. Certains n’avaient que 11 kg."