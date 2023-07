Pour Durbuy, jouer à Andenne est temporaire

Un changement de siège social après à peine un an, des installations situées à Andenne, un déménagement de terrain distant de plus de trente kilomètres: trois manquements au règlement qui avaient incité le comité provincial à ne pas valider l’inscription de Durbuy en P1. Et pourtant, Durbuy,, pourrait bel et bien évoluer en P1 dans un gros mois.