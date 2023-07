Le Tour de Wallonie avec les De Lie dans notre province ce samedi

Toutefois, samedi, les Nordistes auront bel et bien l’occasion d’applaudir le peloton. L’étape initiale, entre Huy et Hamoir, comporte 190 km, dont une bonne soixantaine en terre luxembourgeoise, mais à des heures inhabituelles puisque le vainqueur ne devrait pas franchir la ligne d’arrivée avant 18 h 30.

Il faut savoir que le final sera retransmis en direct à la RTBF juste après la prometteuse étape vosgienne du Tour.

De Nassogne à Durbuy via Rendeux et Hotton

Il restera une centaine de km aux concurrents lorsqu’ils quitteront la côte sur Sohère et Rochefort pour se diriger vers Forrières (vers 15 h 55, 16 h) avant de filer à Ambly, d’attaquer la côte de Nassogne, de poursuivre par Grune, Bande, Chéoux, Rendeux-Bas (vers 16 h 30), Hampteau, Hotton (vers 16 h 40), Melreux et Grandhan.

Après une courte incursion à Somme-Leuze, via la côte Sur les Tiennes, la meute rejoindra Durbuy (vers 17 h 10, 17 h 15) par Petite-Somme et la Barrière de Petit-Han, avant de grimper vers Tohogne et de descendre à Hamoir pour un premier passage de la ligne, Place Del Cour, face à l’église.

Uniquement par Filot

Le circuit local ramènera les coureurs à Tohogne (vers 18 h 10, 18 h 30) par Jenneret, la côte d’Oneux, Longueville et Houmart. Il restera alors moins de 4 km à parcourir.

Voici pour les grandes lignes du parcours provincial de cette journée de samedi.

Nul doute que les supporters des frères De Lie, eux, se rendront en masse sur le site d’arrivée.

Tout comme pour les personnes désireuses de se rendre à Hamoir après-demain, il leur faudra y accéder par Filot (via Bomal ou Ferrières). "Les routes venant de Tohogne et de Néblon (en provenance d’Ocquier) seront en effet fermées à la circulation dès 8 h", précise Patrick Lecerf, le bourgmestre hamoirien.

Par contre, pas de souci pour stationner votre véhicule, à commencer par le parking du hall omnisports local, rue du Moulin, pas très loin du site d’’arrivée et d’une ligne droite de 300 mètres: le terrain de jeu idéal d’un Arnaud De Lie affamé.