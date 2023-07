Le Hottonais Baptiste Godinache à l'arrêt depuis dix mois

Le Hottonnais Baptiste Godinache désespère. On le comprend. Le junior 2e année du CC Chevigny n’a pas encore participé à la moindre course cette année. En cause, une douleur musculaire persistante à la cuisse, conséquence d’une chute encourue en 2022.

Son dernier résultat remonte à septembre dernier avec une 17e place à Fronville. "Je fais le maximum pour rester en condition, mais ça commence vraiment à devenir long, dit-il. Cette situation est perturbante dans la mesure où je me rends compte que dès l’instant où je grimpe en intensité, le mal se réveille. C’est frustrant. J’ai une grosse envie de revenir à la compétition, de me tester à nouveau en course, mais d’un autre côté, subsiste la crainte d’aggraver le mal."

Heureusement, Baptiste peut pleinement profiter de ses vacances après avoir terminé ses études secondaires à Saint-Roch. Il s’apprête à rejoindre Seraing pour y décrocher un graduat en électromécanique.

Toutefois, le Hottonnais donnerait gros pour être sur la ligne de départ à un pas de son jardin, à Fronville, le 10 septembre prochain. Ses parents et supporters aussi.