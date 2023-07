Le Barvautois Gauthier Martin a tout dompté dans son club, il veut monter B-15.4

Gauthier, après la déception de votre défaite à Beaufays, comment avez-vous retrouvé la confiance pour aborder le tournoi suivant ?

Ma défaite en terre liégeoise ne m’a pas trop tracassé vu qu’elle était la conséquence de circonstances exceptionnelles plutôt que d’une mauvaise prestation de ma part. Dès mon premier tour à Barvaux contre Thomas Sensée, j’ai vraiment bien senti la balle. Je ne lui ai pas laissé le temps de se mettre dans le coup. C’était bon pour ma confiance avant de rencontrer mon frère. C’est la troisième fois qu’on se rencontre, on était à une victoire partout. C’est évidemment un match spécial. On est des compétiteurs et on ne veut pas perdre, mais on ne peut éviter de se mettre la pression. Thibaut a eu du mal à se mettre dedans, j’ai essayé de l’ennuyer en choisissant les filières longues et en jouant vers l’avant au bon moment. Cela a parfaitement fonctionné, d’autant plus qu’il a commencé à s’énerver en voyant les jeux défiler.

Vos parents étaient présents au bord du terrain. Comment ont-ils vécu la rencontre ?

D’habitude, ils n’hésitent pas à nous encourager de la voix, mais là, ils ont été beaucoup plus réservés que d’habitude. Ils ne pouvaient quand même pas être plus pour l’un que pour l’autre.

En finale, vous ne partiez pas favori contre le 114e joueur belge qui n’a pas la réputation d’être un adversaire facile ?

C’est vrai, son match contre Arthur Huart ne s’était pas très bien passé. Il y avait énormément de vent. J’ai adapté ma stratégie en fonction du vent, en restant très calme. Lui s’est au contraire beaucoup énervé. En jouant haut sur son revers à une main quand il était contre le vent, il était en grande difficulté. Cette première victoire dans un Belgian Circuit, en plus dans mon club, c’est un peu un rêve.

Quel est votre objectif après ce bon début de saison ?

Je vise clairement B-15.4 pour le prochain classement d’octobre. Je sens que j’en ai les moyens J’ai plusieurs tournois à mon calendrier, mais je devrai faire une pause en août pour préparer ma seconde session (NDLR: en éducation physique à Liège). Et je reprendrai l’entraînement avec Guillaume Rivez en hiver. Cela fait deux ans que cela se passe vraiment bien avec lui.