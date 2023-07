La Marlovanaise Lynn Lamock vise le top 10 au national

"Nous ne sommes que quatre, mais nous nous entendons très bien, dit-elle. Nous nous rendons surtout compte que nous sommes sur le bon chemin. Les progrès sont manifestes. " Ainsi, ce dernier week-end, la Léglisienne a participé trois jours durant à différentes épreuves au Kemmel en compagnie d’une soixantaine de concurrentes, mais aussi de l’Ukrainienne Milana Ushakova, qui a dominé le peloton de la tête et des épaules. "Une machine", lâche Lynn, aussi satisfaite de ses prestations que de ce séjour.

"Sur le chrono individuel, je me classe 12e sur 33 cadettes première année, note-t-elle. Mon meilleur classement, je l’obtiens dans les deux sprints sur 300m avec une 9e place. Au final, je m’en sors plutôt bien, 13e sur 33."

De quoi aborder en pleine confiance l’un de ses gros objectifs de la saison, le championnat de Belgique programmé d’ici une dizaine de jours, le 30 juillet, à Hoogstraten. Une course de 56 km soit sept tours d’un circuit de 8 km, dès 10 h 30 puisque les garçons prendront le relais dans la foulée, mais avec une différence de poids. Alors qu’un seul maillot tricolore sera remis chez les filles, deux seront attribués chez les cadets, soit un pour les 15 ans et un pour les 16 ans. Lynn et ses supporters n’en feront pas tout un plat, même s’il conviendrait de modifier ce règlement. La protégée de Ludivine Henrion n’en sera que plus motivée. "Un Top 10 constituerait la plus belle des récompenses ", confie celle qui espère bien faire parler sa pointe de vitesse.