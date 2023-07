Houffalize accueille le National durant 3 jours

Mieux pour les férus de VTT, plutôt que 2 jours de courses, les samedi et dimanche, le National s’étalera sur 3 jours. Avec aussi au programme, pour la première fois, les championnats de Belgique XCC, la version courte du XCO, qui aura lieu vendredi, jour de fête nationale, cela ne s’invente pas. Une discipline encore plus spectaculaire avec des courses de 20 minutes tout au plus.

"Il s’agit seulement du 2e national XCC, précise Rémi Cara, du Team Luxbikes Houffalize. Ce format est désormais proposé avant chaque manche de Coupe du monde. Il y aura une centaine de participants sur celui-ci. "

Et de 3 pour Cara ? Et de 6 pour Grégoire ?

Dont lui et son frère Boris, qui troqueront aussi leur casquette d’organisateur dimanche contre leur machine en élites 3 (jadis amateurs). En 2022, Rémi Cara n’avait pu prétendre à une 3e tunique tricolore sur ses traces, suite à une fracture de la clavicule et une opération consécutive à celle-ci. "Je suis cette fois-ci à 100%, mais je n’ai pas eu le temps de m’entraîner beaucoup, donc on verra", déclare-t-il.

Objectif podium pour Mottet et Cruysberghs

Désormais espoire, Julia Grégoire briguera, elle, un 6e titre national, après 4 titres déjà en VTT et 1 sur route en débutantes. Même si on a plus vu la Barvautoise sur le bitume depuis le début de saison qu’en gros boyaux.

En master 1, il faudra très probablement compter avec Ludovic Mottet et Samuel Cruysberghs. Tout frais champion de Wallonie, grâce à sa victoire au général de la Wallonia Cup, le premier aura à cœur de faire mieux qu’en 2022 (6e après s’être démis l’épaule lors de la reconnaissance) et au moins aussi bien qu’en 2021, médaille de bronze 3 mois à peine après son come-back. Un Top 3 qu’espère aussi intégrer Samuel Cruysberghs, 1er dauphin de son voisin famennois. Cela promet !

On surveillera aussi de très près les performances en juniors de Florent Gueuning et du train jaune du CC Chevigny qui n’a que rarement déraillé en 2023.