Trois séances par semaine depuis début juillet: les filles de Sainte-Ode seront prêtes pour la reprise

Pour sa troisième saison, l’équipe féminine de Sainte-Ode quitte l’échelon provincial. Et histoire de mettre toutes ses chances de son côté, Steve Peraux avait décidé de reprendre dès le 5 juillet. Avec un programme corsé: trois séances par semaine jusqu’à la fin juillet. "Il y a eu un réel changement dans la préparation, avoue Steve Peraux. Celle-ci est beaucoup plus musclée que les saisons précédentes. Nous travaillons en collaboration avec Samuel Vermeesch et nous remarquons une réelle évolution séance après séance. C’est un peu stressant, mais surtout très palpitant de monter d’un échelon . Je sens un réel engouement dans le groupe, mais aussi une vraie prise de conscience par rapport au fait que nous allons évoluer à un autre niveau. J’ai eu l’occasion de voir quelques futurs adversaires la saison passée. Nous avons que ce sera un défi à chaque match, mais c’est ce que nous voulions aussi. Rester en P1 n’aurait pas été le choix le plus logique quand on voit l’évolution et les qualités de l’équipe. Après, cela reste le choix des filles. Et c’est pour cela que c’est le bon choix. Ce n’est pas normal de ne pas monter quand on est championnes. Une fois de plus, on veut les mêmes avantages que les hommes sans les désavantages."