Le Tour de Liège new-look a fait escale à Gouvy

En collaboration avec Christian Lebeau et son staff des Amis du Hawy, à Soumagne, c’est, cette fois, à la survie d’un Tour de Liège en quête d’un nouveau souffle que les Ardennais ont apporté leur concours.

Ils n’ont pas eu à regretter leur choix car les fans de vélo de la région ont assisté à une sacrée lutte tout au long des 146 km de cette 3e étape du Province Cycling Tour.

Sans succès toutefois pour les attaquants du jour. Tant mieux pour les spectateurs rassemblés dans la dernière ligne droite. Ceux-ci ont eu droit à un emballage final mettant aux prises 82 coureurs. La victoire est revenue à l’Allemand Henri Uhlig, du team Alpecin Deceuninck Development.

Pour les jeunes équipiers de Mathieu van der Poel et de Jasper Philipsen, la fête était complète puisque l’Italien Luca Vergallito conservait son maillot jaune.

Hier, à l’issue de l’ultime étape à Pepinster, ce Milanais de 25 ans a inscrit son nom au palmarès d’une épreuve que les amateurs de cyclisme en Wallonie espèrent repartie sur de bons rails.

Valromey: les pois pour Vaneeckhoutte

Victor Vaneeckhoutte, meilleur grimpeur, du Valromey a mis du baume au cœur des responsables du Chevigny, hier. Vendredi, l’équipe a en effet vu Kamiel Eeman, 2e de l’étape, effectuer une lourde chute après l’arrivée. Souffrant d’une fracture de la clavicule, ce dernier a dû renoncer le lendemain.

Le staff a surtout connu une grosse désillusion avec Jarno Widar. Présenté comme super-favori de ce "mini Tour de France" pour juniors, le Limbourgeois qui, semble-t-il, n’a en tête que les championnats du monde, n’a fait que de la figuration avant de renoncer hier avant l’attaque du Grand Colombier.

On retiendra de cette édition le succès de l’Américain Andrew August et la belle 28e place finale de l’Eupeno-Salmien William Graff, à un peu plus de 15’.