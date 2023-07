Des duels entre les frères Huart et les frangins Martin à la rue St-Amour

Il reste quelques rencontres du tour final interclubs à disputer. Avant de s’attaquer au bilan comptable définitif, on peut déjà affirmer que le TC Marche se taillera la part du lion. Ce week-end, un nouveau titre est tombé dans la corbeille du club de Martin Delhaye, le président-boulanger du club mautchi. Les hommes de plus de 45 ans de division 4 se sont imposés au nombre de sets lors de leur déplacement à La Bruyère. Stéphane Deflandre, Bernard Goffaux, Richard Masut, Pascal Laloux, Philippe Thirion et Benoît Lespagnard pourront porter l’année prochaine, l’écusson attestant de leur titre de champions Namur-Luxembourg 2023.