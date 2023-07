Clémens restait en P2 à Vaux et aurait poursuivi en P1 avec Wauthy T1

Il n’en est finalement rien puisque l’arrière latéral a signé à Xhoris. Silencieux jusque-là, celui qui a passé cinq ans à Vaux a pris la parole. "Tout d’abord pour remercier le club, lance-t-il. J e me suis fait de vrais amis là-bas. J’ai débarqué à Vaux, j’étais un gamin qui n’avait quasiment pas de temps de jeu en D3 avec Mormont. J’ai grandi à Vaux. C’est un très bon club, très bien structuré, avec un bon comité. Bon, vous avez toujours deux ou trois personnes qui ne sont pas fiables, mais bon, c’est pareil dans chaque club. Moi, je garderai des bons souvenirs de tout le monde. Sauf d’une personne. Stany Rossion ? Non, pas du tout. J’ai eu une très bonne relation avec lui pendant cinq ans. La personne, c’est Laurent Lambert. Il n’a pas été correct."

Mais alors, si tout se passe bien, pourquoi avoir décidé de quitter Vaux. À cause de la possible descente en P2 qui est finalement tombée aux oubliettes après la montée de Gouvy ? "Non, pas du tout. Si Vaux était descendu en P2, je serais resté, assure Bryan Clemens. Je ne me voyais pas partir comme un voleur. Mais ici, comme ce sera la P1, je me suis dit que c’était le bon moment. Je vais jouer avec des amis, dans un club plus proche de chez moi. Si Kevin Wauthy était devenu coach, je serais resté pour lui. Mais cela n’a pas été le cas. Ce qui m’ennuyait un peu à Vaux, c’était le manque d’ambition. Le club était simplement content de rester en P1, sans vouloir jouer autre chose. Un budget inférieur à d’autres ? Oh, je peux vous assurer que Vaux n’a pas le plus petit budget."

"Avec Pol, nous n’aurions pas vécu une année pareille"

Après la défaite à Messancy et la descente en P2, les joueurs de Vaux avaient été pointés du doigt par une partie du club. "À juste titre, assure Bryan Clemens. Nous avons merdé, nous avons presté comme des ânes de course. Tu peux parler du club, du staff, du comité, mais ce sont les joueurs sur le terrain. C’est nous qui n’avons pas fait le job. Mais ensuite, cela a été silence radio pendant trois semaines et j’ai trouvé cela un peu bizarre."

Bryan Clemens termine en complimentant Pol Leemans. "On a dit partout que j’étais responsable de son départ de Vaux, mais c’est faux, confie-t-il. Moi, j’ai juste dit que je n’étais pas très chaud de voir Pol rester s’il ne changeait pas son fusil d’épaule. On sait que les entraînements, c’est beaucoup de course et pas spécialement beaucoup de ballon. C’est tout, je n’ai rien dit d’autre et je n’ai pas fait venir Pascal Jacquemin que je ne connaissais pas avant cette année. Mais au final, Pol, c’est le mec qu’il fallait à Vaux. Il était toujours derrière ses joueurs, il poussait l’équipe. Et à Vaux, il faut un coach à l’ancienne, qui a de la poigne. Avec Pol, nous n’aurions pas vécu une saison de merde comme celle que nous avons vécue. Voici deux ans, le noyau avait moins de qualité, mais nous avions réussi undeuxième tour extraordinaire. Confiant pour cette année ? Je pense qu’ils auront compliqué, mais je souhaite que Vaux se sauve. Et même si je ne connais pas le nouveau coach, je n’ai eu que de bons échos."