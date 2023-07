Blandin buteur à Libramont, une arrivée à Arlon, des travaux de rénovation à Florenville: tout savoir sur la préparation de nos clubs de P1

Arlon

Beckmann arrive. Les Arlonais, sans Collin (vacances) ont repris jeudi dernier par une petite mise en jambe. "Les joueurs étaient contents de répondre, mais étant donné qu’ils ont terminé leur saison le 11 juin, il ne fallait pas reprendre plus tôt", observe Philippe Gomrée. Les choses sérieuses commençaient ce lundi soir dans le chef-lieu avec le préparateur physique. Un amical était normalement prévu face à Meix mais il pourrait être annulé. "Car nous jouerons peut-être Meix en Coupe de Belgique", dit Philippe Gomrée. " Pour le reste, Arlon enregistre l’arrivée de Bixente Beckmann, un joueur qui a été formé à Givry chez les jeunes. Il est ensuite passé par Sprimont, l’Olympic et Dudelange où il évoluait en U21 l’an dernier après avoir débuté la préparation à Bastogne. "Il est très rapide et peut jouer sur les deux flancs. Que ce soit dans la ligne arrière ou la ligne médiane"

Chaumont

Congé cette semaine. Les Chaumontois ne sont pas restés longtemps inactifs puisqu’ils ont repris le 24 juin dernier à raison de trois séances par semaine. Jérôme Godfrind a cependant donné congé cette semaine à son groupe.

Erezée

Défaite face à Gouvy. Un amical avait lieu dimanche face à Gouvy. La troupe de Nicolas Walhain, qui avait repris le 6 juillet et qui a eu une séance avec Germain Marloye, s’est inclinée 1-3. Tommy Delvaux est le buteur. Un autre amical aura lieu face à Rochefort B.

Ethe

Amical lundi soir. Après avoir repris la semaine du 3 juillet, avec plusieurs tests physiques au programme, Sébastien Cognart avait laissé son groupe au repos la semaine dernière. Les Gaumais disputaient un premier amical ce lundi soir à Saint-Léger.

Florenville

Souci d’installation. Après trois séances en juin, Morgan Matz avait donné un programme individuel à ses hommes. "Mais j’étais content des séances en juin. Le groupe a bien travaillé, dit Morgan Matz . Ils ont fait des efforts et c’est mieux que l’an dernier à la même époque." La reprise était prévue ce lundi avant un amical ce mardi soir à Habay-la-Vieille. Le souci est plutôt extra-sportif pour le moment puisque des travaux sont en cours au niveau des installations. Les vestiaires ne sont plus accessibles et ils ne devraient pas l’être pour la reprise. "Nous nous changeons au centre sportif qui est juste à côté, précise Morgan Matz. Le terrain B a aussi souffert et n’est pas disponible. Si nous pouvons encore avoir un ou deux renforts au niveau offensif, ce serait bien."

Harre-Manhay

Trois séances par semaine. Le promu a repris vendredi dernier. "Avec des tests physiques. La suite du programme ? Trois séances par semaine jusqu’à fin juillet, signale Ludovic Lejeune. Nous aurons aussi un amical face à Halthier, mais je veux d’abord voir le groupe quelques fois. D’autres arrivées ? Ce n’est pas de mon ressort, mais ce n’est pas à l’ordre du jour. "

Houffaloise

Jeu de piste samedi Houffaloise, sans Clotuche, en vacances, a repris samedi par un jeu de piste avec douze kilomètres de course au menu. Premier match ce dimanche à Tellin.

La Roche

Rémy devient T2. La Roche a repris jeudi dernier. Marion se remet d’une fracture du pied, mais il a pu s’entraîner. Olivier Remacle se charge de la préparation physique tandis que Kévin Rémy devient T2. Des amicaux face à Tenneville et Rochefort B sont au programme.

Libramont

Succès face à Sainte-Ode. Libramont a repris voici une semaine et a disputé un amical face à Sainte-Ode samedi soir. Les Mauves, qui menaient 4-0 au repos, s’imposent finalement 5-1. Blandin, Roemans ou encore Noppe ont trouvé l’ouverture. Mosquera soigne une tendinite, tandis que Perreaux souffre d’une entorse.

Messancy

Des joueurs en test. Messancy a repris mardi dernier. "Je pensais reprendre une semaine plus tard, mais la Coupe arrive vite, signale Romain Olle-Nicolle. La semaine dernière, c’était léger, avec du cardio et de la reprise de sensation. Nous reprenons de manière plus intensive cette semaine." Notons que des joueurs sont en test et qu’un ou deux joueurs vont encore arriver.

Nothomb

Succès au tournoi de la Vallée Nothomb a repris le 9 juillet et disputait le tournoi de la Vallée de l’Attert ce week-end. Après des séances le matin, et un repas en commun à midi, les champions de 2A ont décroché la première place après des succès face à Biekerech, Ell et Preizedaul.

Oppagne

Jogging Oppagne a repris samedi par un jogging et un petit team-building.

Sart

Des arrivées attendues. Sart a repris mardi dernier sans Lannoy, T. Lejeune et Mehmeti, en vacances. Dimanche, l’équipe a eu droit à une activité team-building avec un dîner. Sart, qui cherche encore un élément défensif et un offensif polyvalent reçoit Bastogne mardi soir.