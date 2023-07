Le changement est même remarquable. C’est sûr que le fait que ce soit d’autres personnes à Sibret a pesé dans la balance pour mon retour. revenir à Sibret. Mais ce retour, ce n’était pas dans mes plans. Mais j’arrive avec ma sœur, Chiara, donc, c’est parfait. La proposition de Lionel m’a convaincue et a convaincu ma sœur également.

Pourquoi ce retour à Sibret ?

Comme je l’ai dit, ce n’était pas prévu. Mais je n’avais pas assez de certitudes pour l’année prochaine à Manhay. Le fait de redescendre en provinciale a joué aussi car j’avais à nouveau goûté à la nationale et je voulais y rester avec un bon encadrement.

À Sibret, vous allez devoir apporter votre expérience à l’équipe. Une situation que vous appréciez ?

C’est évident que je vais devoir amener cette expérience. Je vais aider les jeunes mais en restant à ma place.

Le changement de style de championnat, cela peut être positif pour briller ?

Moi, je souhaite juste prendre du plaisir, jouer au football, apporter mon expérience aux jeunes et retrouver un encadrement, une discipline que je ne retrouvais plus à Manhay. Maintenant, découvrir la D1, cela me fait rêver.

Aline Zéler vient de signer comme coach à Manhay. Cela vous donne des regrets de ne pas être resté là-bas ?

Je n’ai aucun regret d’être partie. Je ne me retrouvais plus à Manhay et j’ai connu pas mal de déceptions là-bas. Concernant Aline, je suis heureuse pour les petites jeunes qui aiment le foot et qui ont envie de progresser car avec Aline, elles vont pouvoir le faire. C’est une chance unique pour l’équipe. J’espère qu’elle va la saisir. Mais je n’ai aucun regret d’être partie.

Est-ce que vous comprenez les filles qui n’osent pas faire le pas vers l’échelon national ?

Je me dis que quand on aime son sport, on doit pouvoir saisir ce genre de défi. Maintenant moi, j’ai beaucoup de chance de pouvoir combiner le football avec mon métier. Et d’être bien entourée par ma compagne et ma famille. Je conçois que ce n’est pas le cas de toutes les filles.

Quel sera l’objectif de Sibret cette saison ?

Il y a moyen de faire une belle saison et je pense que nous allons donner le maximum pour jouer le haut de classement.