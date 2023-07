Particularité pour les joueurs mormontois, ils ont été conviés à des tests physiques poussés il y a un mois.

"Avec test VMA, calcul du temps de récupération par paliers, test de souplesse ou encore de renforcement musculaire, note Philippe Medery qui entame sa dixième saison sur le banc de Mormont. Les résultats sont relativement corrects pour des joueurs de notre niveau. Nous avons aussi remarqué que les ischios-jambiers et adducteurs de plusieurs des joueurs étaient fragilisés, à cause du synthétique en très mauvais état. Donc, nous avons décidé de nous rendre plusieurs fois à Melreux pour cette préparation en espérant que le terrain soit refait pour début 2024."

Au programme des premières semaines de Mormont, une séance tous les deux jours, un amical face à Hamoir le 1er août, un autre face à Dison le 10 août et la coupe de Belgique le 6 août.

"Je me base énormément sur les résultats des tests physiques pour cette préparation, note Philippe Medery. Je peux déjà refaire un bilan dans six semaines. Je demande à chacun des joueurs d’être équipe d’un appareil qui calcule la fréquence cardiaque, la récupération après effort est ainsi calculée notamment. Nous tentons d’individualiser un maximum les séances, mais cela demande beaucoup de travail. Nous allons y aller crescendo, pour être prêt lors du début de championnat."

Pour cette campagne, Mormont a enregistré les arrivées des frères Burton de Sart et des jeunes Noah Putz, Robin Generet et Hugo Raposo.

"Le noyau n’a guère évolué, ce qui me donne confiance pour cette saison. Des jeunes débarquent, sans référence, mais je suis certain qu’ils seront hypermotivés pour réussir en D3. Ma méthodologie ne sera pas modifiée avec l’accent sur le travail avec ballon et un maximum de possession", ajoute Philippe Medery.