Le Chestrolais Laurent François a coaché les U18 à l’Euro de basket

Peu de temps pour travailler entre les matches

Dans une compétition pareille, les matches s’enchaînent tous les jours ou presque. Autant dire que l’entraîneur, lui, n’a pas le temps de procéder à de grandes modifications tactiques d’un match à l’autre. "Heureusement, nous avons la chance de pouvoir travailler avec un staff qui est vraiment hypercompétent, assure Laurent François, qui est également coach à Braine et directeur du centre de formation AWBB. Tout le monde se donne à 150%. Mais en effet, avec un programme aussi chargé, tu n’as pas le temps de changer grand-chose après une défaite. Tu peux travailler un peu quelques détails au niveau des pertes de balle ou du rebond offensif, mais tu ne sais rien révolutionner. Il y a quand même un avantage à avoir des matches qui se suivent aussi vite. Si tu perds un match, tu n’as pas le temps de gamberger, tu dois directement te remettre dedans."

"La meilleure compétition pour les jeunes"

Ce que la Belgique a su faire durant tout le tournoi. "Nous étions une équipe qui était très bonne dans la réaction. Pour nous, c’était plus facile de revenir avec dix points de retard que de gérer une avance de dix points, souffle Laurent François. L’équipe n’était pas bien rentrée dans le tournoi. Les filles étaient un peu trop stressées, mais ensuite, nous avons su prendre de la confiance et enchaîner les bons résultats. Je pense que nous pouvions ambitionner une place dans le Top 8. L’Espagne, la Serbie, la Slovénie et la France semblaient un cran au-dessus, mais sur un match, tout est possible. Nous ne nous étions pas fixé un véritable objectif pour cet Euro. Mais comme on dit, l’appétit vient en mangeant."

Si Laurent François était encore un peu sur les rotules en début de semaine, l’homme ne regrettait pas cette fabuleuse expérience . "Je suis fatigué, mais c’est de la bonne fatigue, sourit l’ancien mentor de Libramont et de Neufchâteau . Un tournoi pareil, ce n’est pas toujours facile à gérer, mais cela reste la plus belle compétition possible pour les jeunes. C’est quelque chose de très particulier et il faut vraiment avoir la chance de le vivre de l’intérieur pour le comprendre.

Extérieur la vie du groupe, Je tire vraiment mon chapeau aux filles pour le boulot effectué."