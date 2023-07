Aline Zéler, directrice de l’académie du Racing Luxembourg

"Ce sera à présent mon job, annonce-t-elle. Un travail qui me motive au plus haut point en associant l’aspect pédagogique et le football. J’ai été en contact avec ce club tout d’abord comme entraîneur et puis il pensait à changer le directeur de l’académie (NDLR: en remplacement de Vivian Reydel qui a tenu ce poste durant sept ans) et on s’est tourné vers moi. C’est un projet auquel je peux associer celui de coach de Manhay, qui est vraiment plus un hobby. À Luxembourg, beaucoup de choses ont été faites déjà, mais j’espère pouvoir y apporter mon expérience."